Le formule di acquisto per una vettura elettrica sono sempre più numerose e originali: lo sa bene Volkswagen Leasing, che propone un’inedita formula di noleggio a lungo termine denominato Clever Change sulla Skoda Enyaq 80 EV.

Per questa Skoda Enyaq non è previsto anticipo, e i canoni mensili sono 24 da 769 euro IVA inclusa, per un massimo di 20.000 km.

La cosa interessante è che il canone comprende assicurazione RCA, tutela conducente e legale, limitazione responsabilità per incendio e furto, assicurazione contro atti vandalici ed eventi naturali, più immatricolazione e messa su strada, manutenzione ordinaria e straordinaria con soccorso stradale e traino.

In realtà, l’iniziativa è variamente configurabile, sempre in due anni, ma con percorrenze da 10.000, 15.000 o 20.000 km, che modificano ovviamente il canone mensile.

Interessante, anche per la politica commerciale, la possibilità di estinzione anticipata dal 121° giorno e con consegna tra il 181° e il 730° giorno dalla data del contratto di noleggio, ma ad una condizione: il nuovo contratto deve essere per una nuova Skoda a motorizzazione termica.

Sulla Enyaq Coupé le condizioni sono le stesse, ma il canone è più basso: 685 euro al mese.

Vantaggi

Per i contratti di noleggio a lungo termine, colpisce sicuramente la quantità di servizi inclusi nel canone IVA inclusa: per questa Enyaq assicurazioni, manutenzione e assistenza sono previste per tutti i due anni. Skoda permette anche una certa flessibilità per quel che riguarda la percorrenza chilometrica.

Svantaggi

Curioso il fatto che l’estinzione anticipata sia vincolata a un prodotto finanziario, ma che non sia Clever Change: sembra una formula pensata apposta per chi non considererà l’auto elettrica adatta alle proprie esigenze in meno di due anni.

In sintesi