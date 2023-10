Qual è l'auto più curiosa al mondo? Ne esistono molte, ma sicuramente una di queste è "La Scarpa", un furgonato Fiat 615 trasformato dalla carrozzeria Grazia di Bologna per fini pubblicitari e oggi resturato in ogni minimo dettaglio.

Si può vedere dal vivo alla 40esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, a Bologna Fiere dal 26 al 29 ottobre 2023.

La sua storia

Il Fiat 615 "scarpa" è stato realizzato negli anni '50 per conto della Deisa Ebano Spa di Bologna, nota azienda fondata dalla famiglia Rossi nel 1926, ideatrice dello storico “Calzanetto”.

Sotto all'aerodinamica ben studiata, perfettamente integrato, c'è un furgone italiano, trasformato dagli abili carrozzieri bolognesi all'epoca famosi per le loro conversioni di mezzi in ambulanza e carri funebri.

La parte meccanica è stata curata dai meccanici specialisti dell'officina Stanguellini di Modena che, all'epoca della progettazione, allungarono il telaio originale per poter accogliere delle forme esterne ben proporzionate.

"La Scarpa" ad Auto e Moto d'Epoca 2023

Le origini del nome

Il furgone Fiat viene soprannominato "La Scarpa" nel corso delle tante manifestazioni nazionali a cui prende parte durante la sua lunga carriere. Tra queste non mancano, per esempio, la Mille Miglia o il Giro d’Italia, dove debutta nel 1953.

Una storia bellissima che però ha un momento “tragico” perché il veicolo in realtà è stato abbandonato per oltre 60 anni a sé stesso all’aperto, trasformandosi in un pezzo di ruggine. Oggi però è stato restaurato.

Si vede a Bologna

Auto e Moto d'Epoca 2023 per la prima volta quest'anno si trova alla Fiera di Bologna (Bologna Fiere), dal 26 al 29 ottobre. Ricordiamo a tal proposito che è raggiungibile da nord e da sud tramite l'autostrada A1 o l'autostrada A14, percorrendo poi la tangenziale di Bologna e uscendo all'uscita della Fiera.

Venendo da Padova invece, l'uscita dell'autostrada A13 consigliata è quella di Bologna Arcoveggio (l'ultima), per poi percorrere un breve tratto nella tangenziale interna fino al polo fieristico.