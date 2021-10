Monaco ha fatto da apripista e da settembre i saloni dell'auto stanno tornando ad aprire i battenti, col SEMA di Las Vegas pronto a ritornare dopo la pausa forzata causata dal covid. Un appuntamento dove tutto ciò che non è di serie su un'auto è il benvenuto e che chiama a raccolta preparatori da tutto il mondo, con Mopar (che di preparazioni se ne intende) sbarca all'edizione 2021 con 6 concept.

La parola d'ordine è, come sempre, "osare". Nella meccanica, nello stile o in entrambe le cose, recuperando anche modelli dal passato e dando loro trattamenti anti età. L'esempio quest'anno è portato da una ex ambulanza su base Jeep, pronta a superare ogni ostacolo. Ma vediamo nel dettaglio tutte e 7 le elaborazioni firmate Mopar.

Jeep Grand Cherokee L Breckenridge SEMA Concept

Jeep Grand Cherokee L Breckenridge SEMA Concept

La Jeep Grand Cherokee con 7 posti ha debuttato lo scorso gennaio ed è già protagonista di una prima elaborazione, a giocare sull'abbinamento dei colori mettendo fianco a fianco nero e blu metallizato, aggiungendo particolari in bronzo. Un trattamento cromatico che ritorna anche in abitacolo, dove fanno capolino anche inserti in noce di cocco. E se lo spazio non dovesse bastare c'è anche un bagagliaio supplementare sul tetto.

Jeep Wrangler Overlook SEMA Concept

Jeep Wrangler Overlook SEMA Concept

Una manciata di centimetri in più nel passo e così la Jeep Wrangler diventa un fuoristrada a 7 posti, con altezza ulteriormente rialzata, anche grazie a nuovi cerchi da 20", per scorribande in offroad con una compagnia numerosa al seguito. Anche il tetto cambia, con la parte posteriore rialzata, mentre in abitacolo sedili e plancia sono rivestiti in pelle nera con cuciture a contrasto.

Jeep Wrangler 4xe SEMA Concept

Jeep Wrangler 4xe SEMA Concept

Che la Jeep Wrangler ibrida plug-in sia un fuoristrada vero e proprio, nonostante la sua natura elettrificata, può essere messo in dubbio da qualcuno. Per convincere anche i più scettici al SEMA Mopar infarcisce la Wrangler alla spina con l'intero catalogo dedicato all'offroad: assetto rialzato di 5 cm, ruote da 37", luci aggiuntive, paraurti in acciaio, verricello, parabrezza in Gorilla Glass e tanto altro ancora. All'interno c'è un fondo in vinile con 4 scarichi per l'acqua e sedili blu.

Kaiser Jeep M725 SEMA Concept

La concept più stravagante che Mopar porterà al SEMA ha le forme di una Kaiser Jeep M725 del 1967 trasformata in mezzo di supporto: livrea in Desert Tan, tetto capace di alzarsi di 40 cm per permettere di stare in piedi nel cassone posteriore, pannello posteriore destro apribile e altro ancora.

Dodge Challenger Holy Guacamole SEMA Concept

Dodge Challenger Holy Guacamole SEMA Concept

Solo ritocchi estetici per la Dodge Challenger in versione R/T Scat Pack Widebody 50th Anniversary (che si prende anche il record di auto col nome più lungo della storia), che sfoggia una livrea in verde scuro (soprannominato Rotten Avocado) accoppiata a interni con pannelli in legno e sedili con fantasia scozzese con riquadri verdi e gialli.

Ram 1500 TRX RexRunner SEMA Concept

Ram 1500 TRX RexRunner SEMA Concept

Un Ram 1500 TRX sotto steroidi: il motore da 702 CV rimane immutato mentre la carrozzeria del super pickup guadagna nuove piastre di metallo, per aumentare di 2,3° gradi l'angolo di approccio, mentre in abitacolo è meno estremo e sfoggia nuovi rivestimenti per i sedili.

Ram 1500 Outdoorsman SEMA Concept

Ram 1500 Outdoorsman SEMA Concept

Il pickup è il mezzo da lavoro per eccellenza negli USA e al SEMA 2021 il Ram 1500 si presenta anche con una serie di modifiche per i professionisti, come un sistema con pannelli allungabili nel cassone e il sedile anteriore centrale che diventa un tavolino da lavoro. Ma il mondo dei pickup è associato anche al tempo libero: ecco quindi un rollbar esterno sul quale sistemare - ad esempio - un kayak.