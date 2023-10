BMW ha una lunga storia di ricerca e sviluppo nel campo dei modelli elettrici. Addirittura, i primi esperimenti risalgono ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972, quando per l'occasione vengono presentati due prototipi a batteria basati sulla 1602 chiamati "Elektro-Antrieb".

Di fatto, quel prototipo traccia la strada per il futuro dell'Elica anticipando di oltre 40 anni il lancio dell'i3, la prima elettrica di serie prodotta dalla Casa bavarese.

Le prime batterie

I concept della 1602 elettrica impiegano batterie al piombo da 12,6 kWh e un peso di 350 kg. L'autonomia è di appena 60 km, ma è comunque sufficiente per i brevi spostamenti previsti durante i Giochi Olimpici. Questi prototipi, infatti, vengono utilizzati principalmente come mezzo di trasporto per i membri del Comitato Organizzatore tra una struttura sportiva e l'altra.

BMW 1602 Elektro-Antrieb (1972)

Esteticamente, non ci sono modifiche rispetto ad una 1602 con motore termico, mentre a bordo si nota una strumentazione ad hoc pensata per monitorare i principali aspetti del powertrain elettrico. Se si considera l'epoca, le prestazioni sono interessanti, con uno scatto 0-50 km/h di 8 secondi e una velocità massima di 100 km/h.

L'evoluzione

Mettendo a frutto gli esperimenti sulla 1602, nel 1975 BMW presenta un altro concept costruito sulla piattaforma LS, con batterie e un motore elettrico più efficienti. Negli anni '80, invece, la Casa tedesca avvia il programma di ricerca "Sodium-Sulfur Battery Electric Vehicle" per studiare l'utilizzo di batterie di nuova generazione e implementa i risultati su otto 325iX.

BMW 1602 Elektro-Antrieb, gli interni

Nel 1991, BMW presenta al Salone di Francoforte la E1, un veicolo elettrico puro per l'uso urbano, mentre nel 2013 ecco l'arrivo dell'i3.

A chiudere il cerchio, BMW ha mostrato di recente la 02 Reminiscence Concept, un prototipo che rende omaggio alla 1602 originale con un motore elettrico da 32 kW e un'autonomia di 100 km.