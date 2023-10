Con l'arrivo dell'autunno l'Area C di Milano cambia. Non nei confini o nelle aperture, ma nel prezzo. Come anticipato tempo fa dalla giunta comunale dal 30 ottobre infatti l'ingresso in Area C costerà 7,5 euro, vale a dire il 50% in più rispetto ai precedenti 5 euro.

Non si tratta però dell'unica novità introdotta dall'amministrazione meneghina: dal primo ottobre 2023 infatti è aumentato il già nutrito gruppo di auto alle quali non è consentito l'accesso in Area C, nemmeno a pagamento. E non solo.

Meno auto in città

Partiamo dall'aumento del prezzo dell'Area C, atto dovuto, secondo quanto si evince leggendo la delibera della giunta meneghina pubblicata qualche mese fa, il cui scopo è quello di disincentivare l'uso dell'auto privata in città a seguito dell'aumento del costo del biglietto per il trasporto pubblico locale (passato da 2 a 2,2 euro).

L'Area C si conferma quindi uno strumento per "invitare" i milanesi - ma non solo - a viaggiare usando i mezzi pubblici, come più volte sottolineato da varie amministrazioni comunali italiane. Né più né meno. Dal 30 ottobre quindi chiunque dovrà entrare nella cerchia dei bastioni si vedrà costretto a pagare 7,5 euro al giorno.

Tipologia veicolo Costo Tutti i veicoli 7,5 euro Veicoli di proprietà di residenti (ed assimilati) all’interno di Area C previa registrazione 3 euro Veicoli “di servizio” previa registrazione 4,5 euro Veicoli in sosta presso autorimesse site in Area C 4,5 euro Tutti i veicoli, ad eccezione degli NCC, che hanno effettuato il pagamento della rispettiva somma di accesso oltre le ore 24:00 del giorno successivo all’accesso ed entro il termine delle ore 24:00 del settimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’accesso 22,5 euro Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza fino a 8 metri 60 euro Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza compresa tra 8,01 e 10,50 metri 97,5 euro Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza superiore a 10,50 metri 150 euro Veicoli NCC - superiori a nove posti dedicati al trasporto degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e inferiori, per uscite didattiche, sportive e viaggi d’istruzione con destinazione la città di Milano 7,5 euro Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza fino a mt. 8,00, dedicati esclusivamente al trasporto degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e inferiori,

per il tragitto casa – scuola e luoghi connessi alle attività didattiche della stessa, nel caso in cui il punto di partenza o di destinazione risulti interno alla ZTL Cerchia dei Bastioni 22,5 euro Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza compresa tra mt. 8,01 e mt. 10,50, dedicati esclusivamente al trasporto degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e inferiori, per il tragitto casa – scuola e luoghi connessi alle attività didattiche della stessa, nel caso in cui il punto di partenza o di destinazione risulti interno alla ZTL Cerchia dei Bastioni 37,5 euro Veicoli NCC - superiori a nove posti con lunghezza superiore a mt. 10,50, dedicati esclusivamente al

trasporto degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e inferiori, per il tragitto casa – scuola e luoghi connessi alle attività didattiche della stessa, nel caso in cui il punto di partenza o di destinazione risulti interno alla ZTL Cerchia dei Bastioni 60 euro

Le novità per l'Area C di Milano riguarderanno anche i parcheggi: dal primo novembre 2023, dalle ore 8 alle 19 di giorni feriali e festivi si potrà sostare a pagamento nelle strisce blu per un massimo di due ore consecutive, senza possibilità di estendere la durata. Dalle 19.01 alle 00.00 si potrà invece sostare a pagamento, mentre dalle 00.01 alle 7.59 la sosta sarà libera e gratuita.

Per quanto riguarda orari, mappa e funzionamento l'Area C non subirà cambiamenti. Ad aggiornarsi sarà la lista nera di auto alle quali verrà vietato l'accesso.

Si chiudono le porte

Come scritto l'altra importante novità riguarderà le auto che non potranno più entrare in Area C. Dal 1° ottobre 2023 la lista comprenderà anche: