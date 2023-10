Stop alla circolazione delle auto nel centro di Milano. Ecco l'idea della giunta meneghina presentata dal sindaco Beppe Sala in occasione del convengo inaugurale del Verde Blu Festival.

Una proposta che sta già facendo discutere e che, a quanto detto dal primo cittadino milanese, è ancora in fase di discussione. Ma il dato pare tratto.

Meno di un anno

Dopo Area C e Area B, le ztl di Milano al centro di critiche da quando sono state inaugurate, Milano si prepara dunque a stringere ulteriormente la morsa sulla circolazione delle auto in città. Stando a quanto anticipato da Sala l’area interessata sarà quella del cosiddetto “quadrilatero della moda”, quella che ha come confini via Montenapoleone, via Manzoni, via della Spiga e Corso Venezia.

Il progetto prevede il via al blocco della circolazione di auto provate avvenga nel corso del primo semestre 2024. Al più tardi quindi dal 1 luglio del prossimo anno in centro città potranno entrare solo taxi, NCC e auto intestate a residenti. O dirette verso i parcheggi pubblici.

Come avviene per Area C e Area B infatti ci saranno telecamere a monitorare gli ingressi, sia nel quadrilatero della moda sia negli autosilo, così da annullare la segnalazione di infrazione nel caso in cui le auto dovessero effettivamente entrare nei parcheggi a ridosso dell'area chiusa alle auto privato.

È solo l'inizio

Beppe Sala ha poi dichiarato che la chiusura del centro di Milano alle auto sarà solo l'inizio "Poi ci allargheremo" ha aggiunto, senza però dare né tempistiche né confini geografici. Quello che appare chiaro, e non è una sorpresa, è come le città vogliano eliminare dalle loro strade le auto private, così da abbattere livelli di traffico e inquinamento.

Il video del convegno inaugurale de Il verde e il blu festival con l'intervento di Beppe Sala, dal minuto 6:35