Per il mese di novembre, Toyota rinnova la promozione sui propri modelli ibridi, ad esempio sulla Toyota Yaris Hybrid, che nella versione Active ha un prezzo di listino di 24.100 euro.

Il finanziamento Easy Next e il complesso di promozioni WeHybrid consentono di acquistare l'auto a un prezzo scontato di 20.350 euro; l’anticipo richiesto è di 5.700 euro, e il pagamento è suddiviso in 47 rate mensili di 148,96 euro ciascuna (TAN 5,99%, TAEG 7,52%).

Al termine, la maxi rata finale di 11.192,50 euro si paga solo in caso di riscatto della vettura, mentre se si sostituisce o restituisce la Yaris, l’importo diventa Valore Futuro Garantito, se non si superano i 12.500 km l’anno.

L’adesione alla promozione è valida solo per vetture immatricolate entro il 31 marzo 2024; inoltre, sono applicabili solo in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi.

Si possono richiedere numerosi servizi, che però non sono inclusi nell’esempio; in più, a novembre c’è un extra bonus WeHybrid di 1.000 euro in caso di preventivo online e successivo contratto di acquisto in Concessionaria, valido anche per altri modelli come Aygo X e Yaris Cross.

I vantaggi riguardano altri aspetti, come la WeHybrid Insurance, in base alla quale i chilometri percorsi in modalità elettrica sono gratuiti, o la Garanzia Toyota Relax Plus fino a 15 anni per coloro che effettuano la regolare manutenzione presso la rete autorizzata.

Vantaggi

Le iniziative Toyota riguardano sia il finanziamento agevolato, sia specifici vantaggi per le motorizzazioni ibride: le agevolazioni sull’ultima Yaris sono piuttosto consistenti, considerando il prezzo di partenza, e includono 1.000 euro di sconto in più se si chiede un preventivo online.

Svantaggi

Occorre comunque un’auto da rottamare fino a Euro 4, e l’esempio non comprende servizi, sebbene Toyota offra alcune agevolazioni indipendentemente dal finanziamento.

In sintesi