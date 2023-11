Le monoposto di Formula 1 rappresentano il non plus ultra della velocità e della precisione meccanica, spostando sempre più in là i confini dell'ingegneria e della tecnologia. Auto incredibili, nate e cresciute per la pista, agli antipodi da tutto ciò che vediamo normalmente su strada.

Poi ci sono le supercar. Bolidi omologati per la circolazione su strada che a forme spesso terribilmente sexy abbinano prestazioni simili a quelle delle F1. Ma ne siamo sicuri? Davvero hypercar straordinarie come - per esempio - una Porsche 918 Spyder o una Bugatti Veyron potrebbero tenere testa a una monoposto dei loro tempi? La risposta ce l'ha data Carwow con un nuovo video.

Le contendenti

Partiamo dai freddi numeri. La Porsche 918 Spyder - assieme a Ferrari LaFerrari e McLaren P1 rappresenta la prima generazione di hypercar moderne. A muoverla ci pensa infatti un powertrain plug-in composto da un V8 di 4,6 litri e un paio di motori elettrici, per un totale di 887 CV e 1.280 Nm di coppia. Dati sufficienti a spingere i 1.674 kg della 918 Spyder da 0 a 100 in 2,7".

La Bugatti Veyron è l'auto della rinascita della Casa francese, una supercar monumentale capace di portarsi a casa il titolo di auto più veloce al mondo, strappatole poi dalla Koenigsegg Agera RS. Un concentrato di potenza con un incredibile motore W16 da 1.001 CV e 1.250 Nm di coppia. È la più più pesante del terzetto con 1.888 kg, ma grazie alla trazione integrale sa farsi valere.

Porsche 918 Spyder Bugatti Veyron Vettel ha vinto il suo terzo titolo mondiale al volante di questa Red Bull RB8, battendo la Ferrari di Fernando Alonso.

Infine, l'auto da battere. La Red Bull F1 RB8 del 2012, quella capace di vincere il mondiale di Formula 1 con Sebastian Vettel. Il motore è un V8 di 2,4 litri da 800 CV. Quindi il meno potente del gruppo. Ma deve muovere appena 700 kg. Il rapporto peso/potenza è incredibile. Ma basterà per vincere questa strana drag race?

Niente spoiler: la risposta è nel video.