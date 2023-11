La Volkswagen ID.7 è la versione elettrica della Passat. Disponibile fino a oggi esclusivamente in versione berlina, in queste ore siamo riusciti a vederla e toccarla con mano anche nella futura versione Tourer, cioè station wagon o familiare, come preferite. Dunque ve la facciamo vedere in anteprima, ancora camuffata, in questo video.

Un grande bagagliaio

Per descriverla partiamo innanzitutto dalle basi, quindi dal nome. Come avrete letto, infatti, si tratta di una delle prime auto di Wolfsburg station wagon a non adottare l'iconica denominazione Variant, sostituita in favore di Tourer.

Volkswagen ID.7 Tourer concept

Un nome ideato, probabilmente, per allontanarsi dalle auto del passato della Casa, seppur senza mai dimenticarne il successo e i grandi bagagliai di cui sono, da sempre, dotate. E il volume di carico è infatti uno dei dati più importanti di questa nuova Tourer, pari a 545 litri o 1.714 con la seconda fila di sedili abbattuta, un valore superiore naturalmente a quello della berlina.

Per fare un paragone "in casa", si tratta di un volume leggermente inferiore a quello dell'attuale ultima generazione di Passat Variant, da 690 litri o 1.920 litri, ma comunque molto elevato per la categoria di appartenenza.

Volkswagen ID.7 Tourer concept

Meccanica comune

A livello di piattaforma nulla cambia rispetto alla versione berlina. Entrambe, infatti, sono basate sull'ormai collaudata MEB. Dunque anche la Tourer dovrebbe essere dotata del "classico" motore elettrico posteriore da 286 CV nella versione base.

Una valore che, probabilmente, in futuro potrebbe aumentare fino a 400 CV nelle versioni più potenti a trazione integrale e forse anche oltre, per le possibili varianti sportive GTI o GTX.

Il dato ancora incerto, invece, è quello inerente la batteria, per la quale è possibile che la Casa scelga di adottare gli accumulatori da 77 e 86 kWh, con ricarica massima a 200 kW e autonomia (secondo il ciclo di omologazione WLTP) 700 km, trattandosi di un'auto pensata - anche ma non solo - per i lunghi viaggi autostradali.

Volkswagen ID.7 Tourer concept

Estetica da definire

Proprio come la berlina nelle prime fasi di sviluppo, anche la Volkswagen ID.7 in versione Tourer ci è stata mostrata con il wrapping arancio, simile per certi versi a quello utilizzato per mascherare la berlina in occasione del test drive dei prototipi.

Da quello che siamo riusciti a vedere, l'elettrica ha linee molto simili alla nuova Passat Variant, mentre alcuni particolari - come il disegno dei cerchi in lega e quelli dei gruppi ottici - sono completamente diversi. In generale, il look si avvicina molto a quello del concept Space Vizzion mostrato nel 2019. Esattamente come la berlina, gli interni dovrebbero essere caratterizzati dal monitor centrale da 15 pollici, per gestire l’infotainment aggiornato al software più recente.