Annunciata a febbraio in occasione del debutto della versione da pista ecco la Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada, nuova hypercar per la strada del neonato brand italiano. Le forme sono quelle della sorella destinata - secondo i piani - a correre la 24 Ore di Le Mans.

Mega alettone posteriore, cupolino a coprire un abitacolo iper tecnologico e dalla chiara impostazione racing, assetto ultra ribassato e un colore giallo che fa di tutto per non far passare inosservata - come se ce ne fosse bisogno - l'Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada.

Tanti cavalli, pochi chili

Non sono solo le forme a unire la nuova Isotta Fraschini per la strada a quella per la pista: anche il powertrain è lo stesso. Ed è da urlo. A muovere l'hypercar stradale ci pensa infatti un powertrain ibrido composto da un V6 turbo benzina di 3 litri da 750 CV e un elettrico da 270, per un totale che supera quindi quota 1.000 CV. Chiamati a muovere meno di 1.000 kg di peso.

Velocità massima? Sconosciuta. Sappiamo però che per passare da 0 a 100 km/h l'Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada impiega appena 2,2". Immaginatela ripartire dal casello dell'autostrada Milano - Sanremo, teatro della sua prima uscita su strada.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada, il posteriore

Non ci sono specifiche tecniche ma il sistema ibrido dovrebbe essere lo stesso della versione da pista, l'Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione, con il sistema ibrido firmato dalla Williams Advanced Engineering, l'elettronica da Bosch mentre il cambio è un X-Trac a 7, abbinato alla trazione integrale.

Gli interni chiaramente non sono nemmeno lontanamente equiparabili a quelli di una qualsiasi altra auto da strada: un tripudio di comandi per gestire powertrain e sistemi di controllo, zero monitor per l'infotainment, volantino racing e un solo sedile.

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada

Con un pedegree del genere non ci si può certo aspettare un prezzo popolare per l'Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Strada, considerando anche una produzione di appena 12 esemplari. Esclusività a partire da 3.250.000 euro. Escluse eventuali personalizzazioni.