Non solo auto ibride, o a benzina: le promozioni di novembre riguardano ancora le vetture a gasolio. Prendiamo ad esempio l’offerta I-Move D sulla Peugeot 308 5 porte Allure, con il motore BlueHdi da 130 e il cambio automatico EAT8.

Questa 308 è offerta con un listino scontato di 30.870 euro, che aumenta a 31.870 euro se si sceglie di non finanziare l'acquisto: lo sconto massimo è quindi di 3.500 euro, senza obbligo di rottamazione.

L'offerta richiede un anticipo di 6.623 euro e un successivo pagamento in 35 rate mensili da 290 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,27%), comprese le spese mensili di 3,5 euro.

C’è quindi la maxi rata finale (o Valore Futuro Garantito) di 19.970 euro, che rappresenta l'importo residuo che il cliente dovrà versare al termine del finanziamento se desidera diventare proprietario dell'auto.

In caso di sostituzione o restituzione, c'è un limite chilometrico di 45.000 km, con un costo di 0,1 euro al chilometro per eventuali eccedenze. Nell’esempio non sono inclusi servizi aggiuntivi, contrattabili con la Concessionaria, e l’offerta non è cumulabile con altre in corso.

Vantaggi

Anche senza Ecobonus, la 308 berlina viene offerta da Peugeot con 3.500 euro di sconto nella versione a gasolio, e con rate mensili inferiori ai 300 euro, spese incluse. Non essendoci obbligo di rottamazione, il valore di un usato può compensare l’anticipo.

Svantaggi

Nell’esempio non sono inclusi servizi nella rata: sarebbe invece interessante avere anche questo tipo di promozione, almeno a scopo di confronto.

In sintesi