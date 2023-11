Oltre al finanziamento classico e con maxi rata, ci sono a novembre altre formule prese in prestito dalle flotte aziendali: ad esempio, il leasing finanziario per privati, con un canone mensile e con l’acquisto che si potrà concludere solo al termine del contratto. Vediamo un esempio sulla Alfa Romeo Stelvio.

Una Stelvio motorizzata con il 2.2 Turbo Diesel da 210 CV ha un costo di 60.950 euro, che con uno sconto iniziale si riduce a 54.955 euro: sono 5.995 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione.

Non è richiesta una spesa di apertura pratica, ma c’è un primo canone di 11.125 euro, seguito da 35 canoni mensili da 450 euro (TAN 6,99%, TAEG 7,71%).

Il valore finale di riscatto ammonta a 37.769 euro, per un massimo di 60.000 km e 0,05 euro al chilometro come costo esubero, da pagare in caso di restituzione o sostituzione: il leasing non obbliga all’acquisto finale del bene, e in effetti il più delle volte si passa ad una nuova vettura con un canone simile.

In questo esempio non sono previsti servizi aggiuntivi, come assicurazioni o manutenzione, che possono essere concordati con la Concessionaria.

Vantaggi

Il leasing lascia più che altro liberi dall’acquisto dell’auto, che non è obbligatorio: per la Stelvio c’è un canone mensile, che Alfa Romeo fissa in 450 euro IVA compresa, mentre l’anticipo può essere compensato con la permuta di un buon usato. Bene anche per lo sconto iniziale, e per l’assenza di spese di apertura pratica.

Svantaggi

Non sono inclusi servizi aggiuntivi nell’esempio; i costi per il canone mensile sono un po’ alti, anche se compresi nella rata di esempio.

In sintesi