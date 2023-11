Lunghezza: 4.290 mm

4.290 mm Larghezza: 1.770 mm

1.770 mm Altezza: 1.570 mm

1.570 mm Passo: 2.700 mm

2.700 mm Bagagliaio: min 345 litri-max 1.310 litri

La BYD Dolphin è il primo dei nuovi modelli con cui il costruttore cinese BYD ha rilanciato l'attacco ai mercati europei dopo l'interessante SUV Atto 3 e l'impegnativa berlina media Han. Si tratta di una 2 volumi compatta ed equilibrata che va a inserirsi nel segmento C elettrico, dove il rapporto tra misure e spazi è un po' differente da quello delle vetture tradizionali.

Infatti, dove le classiche due volumi crescono fino a lambire i 4,5 metri, le loro controparti a batteria mantengono invece proporzioni più raccolte ottimizzando gli interni grazie al diverso ingombro della meccanica e delle batterie. BYD Dolphin ha nel mirino Volkswagen ID.3, rispetto alla quale ha pero spazi di carico leggermente inferiori.

BYD Dolphin, le dimensioni

La BYD Dolphin è leggermente più lunga della ID.3, ma è quesitone di pochissimi cm: misura infatti 4,29 metri (4.290 mm), circa 30 mm in meno, ma è più stretta con i suoi 1,77 metri (1.770 mm esatti). Anche il passo il passo, la distanza tra gli assi delle ruote, è inferiore, 2,70 metri (2.700 mm) contro 2,77, mentre l'altezza supera la rivale tedesca di soli due mm, 1.570 contro 1.568.

BYD Dolphin (Europa)

BYD Dolphin, abitabilità e bagagliaio

BYD non ha diffuso dati precisi sulle dimensioni interne della Dolphin, ma l'auto, vista e provata, ha evidenziato una buona accessibilità, buona abitabilità, e interni semplici ma con sedili ben imbottiti, confermando la predilezione dei costruttori cinesi per il comfort posteriore rispetto anche al vano di carico. Ottimo lo spazio in verticale e per le ginocchia e il pavimento piatto. Il divano frazionato 40/60 ha anche un bracciolo centrale estraibile.

BYD Dolphin, i sedili posteriori BYD Dolphin, il bagagliaio

Il volume del bagagliaio è di 345 litri, 40 in meno rispetto alla tedesca di riferimento che però la Dolphin batte nel volume massimo, con 1.310 litri contro 1.267. Il vano ha forme che ricordano un po' le auto orientali vecchia scuola, con passaruota ingombranti e una soglia molto arrotondata sui lati. Inoltre è poco accessoriata anche a livello di ganci e anelli, però ha un doppio fondo molto spazioso e uno scalino poco pronunciato tra la soglia stessa e il piano di carico.

Anche nella gamma delle motorizzazioni la BYD Dolphin è abbastanza simile alla ID.3: un solo motore, però anteriore e non posteriore, con potenze che vanno da 95 a 177 fino a 204 CV, combinati con due taglie di batteria da circa 45 e 60 kWh per autonomie comprese tra 310 e 427 km. Manca però la ricarica ad alta potenza, non si va oltre gli 88 kW, comunque sufficienti a "fare il pieno" in meno di un'ora.

Allestimento Potenza Batterie Ricarica Motorizzazione Trazione Active 95 CV 44,9 kWh AC 7 kW + DC 60 kW Elettrica Anteriore Boost 177 CV 44,9 kWh AC 7 kW + DC 60 kW Elettrica Anteriore Comfort/Design 204 CV 60,4 kWh AC 11 kW + DC 88 kW Elettrica Anteriore

BYD Dolphin, le concorrenti con misure simili

La lista delle berline compatte elettriche si sta rimpolpando, specie nella fascia da 4,3 metri e dintorni, dove comunque la battaglia si gioca sui cm e sulle poche decine di litri, senza particolari picchi. Come sempre ci includiamo però la veterana del segmento, la Nissan Leaf, concedendole una dovuta deroga sulla lunghezza, e qualche crossover giusto per misure e fascia di prezzo.