A prima vista può sembrare una cosa difficile da credere, ma l'appena presentata Li Auto Mega che si presenta come una monovolume elettrica lunga 5,35 metri e con 7 posti, è una delle auto più aerodinamiche al mondo.

Non si era mai vista una monovolume nella sfida tra le auto che fendono meglio l'aria, una competizione che negli ultimi anni ha visto confrontarsi filanti berline a tre volumi.

Cerchiamo quindi di conoscere meglio questa Li Auto Mega, la nuova elettrica cinese che vanta tra l'altro diversi primati.

Monovolume con Cx da berlina

Partiamo proprio dal coefficiente di resistenza aerodinamica della Li Auto Mega, pari a un Cx di 0,215. Quello che gli anglofoni chiamano Cd e i tedeschi Cw è un numero che indica semplicemente l'efficienza della forma (indipendentemente dalle dimensioni), ma in questo caso è davvero bassissimo.

La Li Auto Mega nella galleria del vento

Per fare un rapido confronto con alcune delle auto più aerodinamiche al mondo è sufficiente riportare i Cx di Mercedes EQS e Tesla Model S, pari rispettivamente a 0,20 e 0,208. La cinese Mega ha in pratica lo stesso Cx della Hyundai Ioniq 6 che dichiara un 0,21. La cinese fa meglio anche della rinnovata Tesla Model 3 che ha un Cx di 0,219.

Evidentemente gli ingegneri della giovane azienda con sede a Pechino hanno saputo sfruttare al meglio le forme arrotondate e filanti della nuova monovolume, assieme alla coda tronca (o "Kammback") che è da molti anni uno dei principi base dell'aerodinamica in auto. Viste le dimensioni (5,35x1,96x1,85 metri) e la grande superficie frontale la Mega non riuscirà forse ad avvicinarsi alla SCx o "superficie di resistenza aerodinamica" delle citate campionesse della sfida al vento.

Li Auto Mega, la vista posteriore

Ricarica record a 520 kW

Tre le altre peculiarità della Li Auto Mega, che in Cina dovrebbe avere un prezzo massimo inferiore ai 76.000 euro nel suo allestimento top di gamma, c'è la trazione integrale offerta dai due motori elettrici da 544 CV totali e un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,5 secondi.

Li Auto Mega

Non meno impressionante è la velocità di ricarica della batteria da 102,7 kWh della CATL che può ricevere 520 kW in corrente continua presso le speciali colonnine 5C cinesi che promettono 500 km di autonomia in appena 12 minuti. Al momento non ci sono notizie su un prossimo arrivo dei modelli Li Auto in Europa, Mega compresa.