La moda dei SUV coupé è arrivata da un po' di tempo anche in Italia e quasi tutti quelli che comprano un "ruote alte" con la coda ribassata, il portellone inclinato e le linee filanti in stile coupé lo fanno perché ne apprezzano il look dinamico e sportiveggiante.

Forse qualcuno di questi clienti si è anche chiesto: ma col SUV coupé potrò forse consumare di meno rispetto a un classico SUV? Per rispondere a questa domanda abbiamo preso tutti i dati di omologazione WLTP dei consumi dei SUV che hanno a listino sia una versione "tradizionale" che una SUV coupé e li abbiamo messi a confronto.

Scopriamo assieme i risultati, in rigoroso ordine alfabetico, ricordando che ogni modello fa storia a sé e che non esiste una regola generale o assoluta per stabilire quale carrozzeria consuma meno.

Audi Q3 e Q3 Sportback

Audi Q3 e Audi Q3 Sportback convivono a listino e si dividono le vendite tra chi vuole un classico SUV cinque porte dal padiglione alto e chi invece predilige il design posteriore a tetto spiovente in chiave coupé.

Audi Q3 Audi Q3 Sportback

La Q3 Sportback, quella con carrozzeria da SUV coupé, è di poco più lunga e più stretta della Q3 "SUV", mentre la differenza principale sta nell'altezza ridotta di 4,9 cm. Resta però il fatto che il coefficiente di resistenza aerodinamica della Q3 Sportback è leggermente peggiore rispetto alla Q3: un Cx di 0,33 contro 0,32.

Il fatto che gli allestimenti e le dotazioni differiscono leggermente tra i due modelli porta a un risultato piuttosto sorprendente: i due modelli hanno consumi praticamente identici, a parità di motorizzazione e dimensioni delle ruote. Un piccolo vantaggio c'e l'ha solo la diesel Sportback nel consumo massimo.

Audi Q3 Audi Q3 Sportback Consumo (35 TFSI) 6,3-6,9 l/100 km 6,3-7,0 l/100 km Consumo (40 TDI quattro S tronic) 6,3-6,8 l/100 km 6,3-6,7 l/100 km Cx 0,32 0,33

Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron

Nel caso dell'elettrica Audi Q4 e-tron il discorso cambia un po', dato che il Cx della Sportback con carrozzeria coupé è di poco migliore e anche i dati di consumo e autonomia variano leggermente (+9 km).

Audi Q4 e-tron Audi Q4 Sportback e-tron

Siamo quindi di fronte al caso in cui il SUV coupé consuma poco meno rispetto alla corrispondente versione con classica carrozzeria SUV rialzata. L'altezza ridotta, unita al Cx migliore, fa in modo che la "superficie di resistenza aerodinamica" o "coefficiente di penetrazione aerodinamica" sia migliore nella Q4 Sportback e-tron.

Audi Q4 e-tron Audi Q4 Sportback e-tron Consumo (40 e-tron) 16,6-19,5 kWh/100 km 16,2-19,0 kWh/100 km Autonomia (40 e-tron) 520 km 529 km Cx 0,28 0,27

Audi Q5 e Q5 Sportback

Anche con l'Audi Q5, in versione SUV o SUV coupé Sportback, registriamo a un sostanziale pareggio nei consumi delle due carrozzerie.

Audi Q5 Audi Q5 Sportback

Solo il livello massimo dei consumi vede prevalere la Q5 Sportback che ha comunque un Cx meno favorevole, ma uguale altezza e larghezza.

Audi Q5 Audi Q5 Sportback Consumo (40 TFSI quattro S tronic) 7,7-8,6 l/100 km 7,7-8,5 l/100 km Consumo (40 TDI quattro S tronic) 6,4-7,1 l/100 km 6,4-7,0 l/100 km Cx 0,30 0,31

Audi Q8 e-tron e Q8 Sportback e-tron

Anche nel caso della maxi elettrica Audi Q8 e-tron la carrozzeria SUV coupé Sportback dimostra un buon vantaggio nei consumi e di conseguenza nell'autonomia che tocca i 500 km contro i 488 km della Q8 e-tron "normale" (+12 km).

Audi Q8 e-tron Audi Q8 Sportback e-tron

Anche qui il tetto più basso della Q8 e-tron Sportback gioca un ruolo nell'efficienza, così come il Cx più favorevole: 0,26 contro 0,29.

Audi Q8 e-tron Audi Q8 Sportback e-tron Consumo (50 quattro e-tron) 20,1-24,0 kWh/100 km 19,3-26,7 kWh/100 km Autonomia (50 quattro e-tron) 488 km 500 km Cx 0,29 0,26

Mercedes GLC e GLC Coupé

Anche Mercedes propone un paio di modelli declinati con la doppia carrozzeria SUV e SUV coupé. Il primo di questi due modelli è la Mercedes GLC che, secondo i dati omologati nel ciclo WLTP, ha un piccolo vantaggio nei consumi per la versione coupé.

Mercedes GLC Mercedes GLC Coupé

L'altezza ridotta di oltre 4 cm e un Cx più favorevole sono anche in questo caso alla base della vittoria (di misura) della GLC Coupé, almeno sul fronte dell'efficienza.

Mercedes GLC Mercedes GLC Coupé Consumo (GLC 200 4Matic) 7,3-8,2 l/100 km 7,1-8,0 l/100 km Consumo (GLC 220 d 4Matic) 5,2-5,9 l/100 km 5,1-5,8 l/100 km Cx 0,29 0,27

Mercedes GLE e GLE Coupé

Le grandi Mercedes GLE, SUV e Coupé dimostrano ancora una volta come la carrozzeria con coda ribassata e inclinata possa portare a piccole differenze di consumi rispetto alle forme tradizionali.

Mercedes GLE Mercedes GLE Coupé

A un Cx (stimato) leggermente peggiore della GLE Coupé corrisponde infatti una notevole riduzione in altezza, superiore ai 6 cm, cosa che riduce ulteriormente la superficie frontale e che quindi aiuta a "fendere l'aria" in maniera più efficiente.

Mercedes GLE Mercedes GLE Coupé Consumo (GLE 300 d 4Matic) 6,8-7,7 l/100 km 6,7-7,5 l/100 km Cx 0,29 0,32 (stima)

Porsche Cayenne e Cayenne Coupé

Nel caso della fascinosa Porsche Cayenne Coupé la carrozzeria più filante sembra davvero non incidere sui consumi, o almeno non in maniera apprezzabile.

Porsche Cayenne Porsche Cayenne Coupé

I soli 2 cm in meno di altezza della Cayenne Coupé, unito al Cx identico a quello della Cayenne, qui non fanno la differenza a livello di efficienza.

Cayenne Cayenne Coupé Consumo (Cayenne) 10,8-12,1 l/100 km 10,9-12,1 l/100 km Consumo (Cayenne Turbo E-Hybrid) 1,7-2,0 l/100 km 1,7-2,0 l/100 km Cx 0,35 0,35

Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé

Chiudiamo questa carrellata con un altro SUV elettrico, quella Skoda Enyaq che da poco è stata affiancata a listino dalla Enyaq Coupé che ha un'altezza ridotta di 1,3 cm e un Cx più favorevole: 0,248 contro 0,264.

Skoda Enyaq Skoda Enyaq Coupé

Il risultato è che la Enyaq Coupé consuma poco meno della Enyaq e anche l'autonomia con un pieno di batteria è superiore di 11 km, toccando quota 559 km.