Novembre e il Black Friday: Nissan lo ha anticipato fin dall’inizio del mese, con una promozione sulla Qashqai alla quale si aggiunge il MiniTasso e l’anticipo zero.

Il modello di esempio è la Nissan Qashqai Visia Mild Hybrid 140 CV, con un listino standard di 28.130 euro; con la proposta Nissan, è possibile acquistare questo SUV a un prezzo scontato di 25.900 euro.

Non è richiesto alcun anticipo iniziale, e si pagano quindi 36 rate mensili da 298,62 euro (TAN 0,9%, TAEG 1,74%).

Al termine del finanziamento, è prevista una Maxi Rata Finale (Valore Futuro Garantito) di 16.878 euro; il contratto indica un limite chilometrico di 30.000 km, con un costo di esubero di 0,10 euro/km.

Contrariamente ad altre offerte della Casa giapponese, in questo esempio non sono previsti servizi in aggiunta, comunque richiedibili.

Vantaggi

Lo sconto iniziale, che non è legato alla rottamazione, rende questa offerta Nissan per l’evento Black Friday piuttosto interessante, anche se ad attirare maggiormente sono l’assenza di anticipo iniziale e il tasso di interesse competitivo.

Svantaggi

Sono da tenere in considerazione i costi legati alla gestione del finanziamento, ma anche l’assenza di servizi inclusi nella rata; inoltre, l’offerta è relativa a Qashqai in pronta consegna.

In sintesi