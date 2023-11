Il Decreto targhe storiche si appresta a diventare operativo a tutti gli effetti. Il giorno di entrata in vigore è stato fissato dalla Motorizzazione per il 25 novembre e dal 27 novembre 2023 al 5 gennaio 2024 sarà avviata la prima fase di sperimentazione, possibile con l’ausilio di un numero ristretto di operatori professionali.

A partire dall’8 gennaio 2024, invece, le procedure per il rilascio potranno essere utilizzate e offerte ai clienti da tutti gli Sportelli Telematici dell’Automobilista delle varie agenzie territoriali private e dagli uffici della Motorizzazione Civile, per l’immatricolazione e la reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico non assoggettati all’obbligo di iscrizione al PRA.

Una gradita novità

La possibilità di riavere la targa originale con cui l'auto, la moto o il mezzo agricolo era stato immatricolato per la prima volta è qualcosa che gli automobilisti e gli appassionati di tutta Italia cercano di ottenere da ormai diversi anni.

Le motivazioni alla base della questione sono molteplici e spaziano dal semplice fattore estetico al valore stesso dell'auto, nonché alla volontà dei proprietari di mantenere i veicoli di interesse collezionistico, nel corso del tempo, fedeli al loro aspetto originale, in ogni dettaglio.

Il dettaglio di una targa storica

Il Presidente dell'ASI, Alberto Scuro, ha commentato riguardo la pubblicazione del Decreto:

“Siamo alle fasi finali di un importante percorso che, insieme alle istituzioni coinvolte, porta ad una significativa opera di tutela dei veicoli storici. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro e Vicepremier Salvini ed il suo consulente per il motorismo storico Giovanni Tombolato, la Motorizzazione Civile, con l’attenzione e la competenza del Direttore Generale Pasquale D’Anzi, hanno svolto un lavoro tutt’altro che banale, introducendo una novità assoluta sia a livello normativo, sia di applicazione pratica”.

