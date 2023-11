Il mercato delle auto d'epoca e youngtimer sta vivendo una vera e propria bolla per quanto riguarda i prezzi e le disponibilità. Nel corso di Milano Autoclassica, la fiera meneghina delle auto che si è svolta dal 17 al 19 novembre a Fiera Milano, il nostro Andrea Farina è andato alla ricerca di 10 auto offerte a meno di 10.000 euro, trovando alcuni esemplari molto speciali.

Usato particolare

Nel corso della ricerca Andrea ha trovato 10 auto mantenute in maniera pressoché perfetta fino a oggi, con vernici originali e, spesso, l'intero set di cataloghi a corredo, inclusi i lunghissimi book service per lo storico dei tagliandi.

A cominciare da alcune auto italiane che hanno scritto la storia del nostro Paese, fino all'auto tedesca per eccellenza, la Volkswagen Golf, passando per una francese unica e irripetibile.

Ma non solo, due delle auto protagoniste di questo video ci hanno ricordato, poi, due dei video che abbiamo pubblicato all'inizio di quest'anno e all'inizio del 2022: il Perché Comprarla Classic della Fiat Uno Turbo e la Drag Race con tutte le generazioni di Fiat 500.

Una partecipazione importante

A Milano Autoclassica 2023, proprio come ogni anno, anche quest'anno hanno partecipato numerose case auto in veste ufficiale. I brand presenti sono stati molti, a cominciare da Alpine, Aston Martin, Bentley, che ha esposto una Continental GT Convertible Mulliner, e Maserati, che ha portato una scocca restaurata di una 3500 GT.

Ma non solo. Importante anche la presenza di Fiat con la Multipla 6x6 e di Kimera Automobili, che ha esposto quest'anno ben due EVO 37 e, in esclusiva per la fiera, ha anticipato i nuovi contenuti tecnici della futura EVO 38, che debutterà a primavera 2024.