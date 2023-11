Nel calendario di Porsche, la presentazione della nuova Panamera è imminente. Almeno stando alle foto spia di modelli in fase avanzata di collaudo o anche ai teaser pubblicati dal marchio stesso (come quello degli interni della Panamera 2024).

Ma prima di analizzare cosa offrirà questa terza generazione della grande coupé di Porsche, che avremo tempo di conoscere, oggi vogliamo dare uno sguardo alle origini del modello che, almeno nella sua concezione, risalgono agli anni Cinquanta.

Oggi è abbastanza normale che una Porsche offra un concetto più pratico e confortevole, lontano dalle auto sportive che hanno segnato la natura del marchio. Ma immaginatevi cosa è successo quando Porsche ha presentato la prima generazione della Panamera a Shanghai nell'aprile 2009. E aveva già rotto il ghiaccio qualche anno prima con la Cayenne!

Anni '50, Type 530: il primo seme della futura Panamera

Porsche ha recentemente festeggiato il suo 75° anniversario. E oggi, nella nostra rassegna della storia della grande coupé tedesca, torniamo alle origini del marchio, per ricordare quella che potrebbe essere la prima antenata della Panamera: la Porsche Type 530.

All'apice del successo della 356, Porsche iniziò a considerare la possibilità di sviluppare nuovi modelli, e non solo auto sportive come la Type 540 Roadster. È in questo contesto che nasce l'idea di creare una comoda quattro posti, la Tipo 530.

In sostanza, il primo esercizio di stile per il modello risale al 27 dicembre 1951, con un modello a due porte basato sulla piattaforma della 356, ma con un passo allungato di 24 cm.

Porsche Type 530, vista laterale

In sostanza, stiamo parlando di una quattro posti lunga 4,16 metri, con un ampio spazio interno e grandi porte per un facile accesso all'abitacolo. Gli occupanti posteriori erano ben trattati, con una linea del tetto ammorbidita e finestrini posteriori abbassabili.

Come curiosità, nel 1952 Porsche creò un secondo concept, con carrozzeria cabrio, che dichiarava lo stesso peso del modello chiuso: 918 chili. In termini di prestazioni, la Type 530 era alimentata da un motore boxer 1.5 da 60 CV, che consentiva al modello di raggiungere buone prestazioni, con una velocità massima di 155 km/h e un consumo di carburante di 9 l/100 km. Tuttavia, grazie a un serbatoio da 54 litri, era in grado di offrire l'autonomia di una berlina dell'epoca.

Entrambi i modelli completarono un ampio programma di test e, secondo le parole del marchio, "c'era poco da lamentarsi dal punto di vista tecnico", ma Ferry Porsche decise di non passare alla produzione di serie per motivi di marketing.

Porsche Type 530, la vista frontale

Porsche 695 T7, l'ispirazione

Dopo il successo iniziale della 356, Ferry Porsche e il suo team avevano ben chiara la linea da seguire per le loro vetture: mantenere i motori boxer raffreddati ad aria nella parte posteriore, offrendo più potenza e raffinatezza, migliorando allo stesso tempo l'abitabilità e il bagagliaio.

Seguendo questa linea di lavoro, portata all'estremo in termini di praticità, il figlio di Ferry Porsche, Ferdinand Alexander, creò nel 1959 un prototipo in scala 1:1 di un modello a quattro porte, che continuò a sviluppare nell'anno successivo: la 695 T7.

Un modello che, pur non essendo mai diventato realtà, ispirò il modello che cambiò la storia dell'azienda: la 901 del 1963, che avrebbe cambiato nome in 911 nel 1964.

Porsche 695 T7

I punti salienti della 695 T7? Utilizzava un nuovo motore boxer a sei cilindri, aveva un abitacolo con quattro posti veri, rispetto al concetto 2+2 della 901, e offriva 30 cm di passo in più rispetto alla 356. L'unico requisito che non soddisfaceva, rispetto al modulo d'ordine, era l'assenza del portellone posteriore, una soluzione che fu scartata per motivi estetici.

La vettura iniziò i test dinamici nel 1960, ma il suo motore non conquistò il cuore del team di sviluppo che, nelle parole del suo top manager, affermò letteralmente che "avrebbero dovuto dimenticarsi della vettura". Ferry Porsche decise di non proseguire con lo sviluppo della quattro posti. Una decisione che, forse inconsapevolmente, inaugurò l'era di una nuova leggenda della 911.

Porsche 695 T7, vista posteriore

Porsche 915: un altro tentativo alla fine degli anni '60

Alla fine del 1968, Porsche tornò all'idea di creare una vera e propria auto sportiva a quattro posti con la 915, sulla scia del successo della 911.

La formula era semplice: sportività e comfort, cercando di fidelizzare e attrarre nuovi clienti che avevano bisogno di più spazio, ad esempio tutti coloro che avevano acquistato una 911 e ora avevano figli.

Con una lunghezza di 4,61 metri e un passo di 2,62 metri, più lungo di 35 centimetri rispetto alla 911, il modello offriva quasi 20 centimetri di spazio interno in più. Inoltre, l'ipotetica gamma avrebbe incluso il motore 2.4 boxer, con 200 e 240 CV (già in grado di raggiungere i 250 km/h), oltre a un cambio manuale a cinque rapporti o automatico a quattro.

Dopo numerose discussioni e sviluppi tecnici, un secondo prototipo, la 911 SC 20, fu lanciato nel luglio 1970. Ma dovremmo piuttosto parlare di un'auto vera e propria, funzionale al 100%, con un design simile a quello della 911... e pochissimo spazio per la testa degli occupanti posteriori.

Anche in questo caso, a causa di vari problemi, Porsche cancellò il progetto, ma la 915 continuò a "vivere" nella fabbrica di Weissach, come mezzo di trasporto tra il reparto corse e la caffetteria, il che la rese un modello molto popolare, che oggi si può ammirare nel museo del marchio.

Porsche Tipo 915

Porsche 928-4: regalo di anniversario

Tutti in casa conoscevano i gusti di Ferry Porsche. E in questo modello unico a quattro posti, creato per il suo 75° compleanno, li ritroviamo tutti: vernice verde scuro, interni a scacchiera e nessun dettaglio extra appariscente.

Così, nel 1984, nacque questa gran turismo unica, sviluppata a Weissach su una 928 S, con 25 cm di spazio interno in più (dedicato esclusivamente alle gambe degli occupanti posteriori) e con modifiche al montante B, alle portiere, ai finestrini posteriori e al portellone. Più o meno l'aspetto di un moderno modello "base a ruote lunghe". Nota come Porsche 928-4, ha il numero di progetto 942.

Naturalmente era l'auto del capo, quindi era equipaggiata con il meglio dell'epoca: fari aggiornati, sedili elettrici con memoria, aria condizionata, telefono, stereo hi-fi... e sedili posteriori personalizzati.

Con un peso di 1.625 chilogrammi, appena 75 chili in più rispetto al modello originale, ha richiesto solo piccole modifiche al telaio. Dal punto di vista meccanico, fu scelto un 5.0 V8 da 310 CV, che le consentiva di accelerare da 0 a 100 in 6,5 secondi. Ferry Porsche pare abbia apprezzato il regalo e l'ha guidata spesso per anni.

Ferry Porsche riceve la sua Porsche 928 - 4 S

Porsche 928 S4 H50: un'offerta per lo spazio

Non è un segreto che Ferry Porsche amasse la sua Porsche 928 a quattro posti, così pensò che i clienti avrebbero dovuto provare la stessa sensazione di comfort.

Nella primavera del 1987, il Consiglio di Amministrazione diede il via libera al progetto in collaborazione con il carrozziere American Sunroof Corporation (ASC), che si mise al lavoro per modificare la 928 a quattro porte (con le portiere posteriori apribili all'indietro) insieme ai designer del marchio.

Porsche 928 S4 H50

I requisiti per il prototipo Porsche 928 S4 H50 erano chiari, e la 928 S4 di base fu profondamente modificata per offrire uno spazio per i sedili posteriori pari a quello offerto dalle grandi coupé della concorrenza.

Di conseguenza, il passo fu aumentato di 25 cm (fino a 2,75 m), il tetto fu alzato e il portellone fu regolato, mentre molle e ammortizzatori furono ritarati per ottenere un peso di 1.666 kg.

Le porte erano l'aspetto più spettacolare dell'auto, soprattutto perché il montante B scompariva completamente. E questo era in parte il problema. Perché con il suo V8 da 320 CV era più che all'altezza del compito, ma la rigidità della carrozzeria non era all'altezza degli standard desiderati, per cui il progetto fu cancellato nel 1988.

Porsche 928 S4 H50 vista laterale senza montante C

Porsche 989: la più vicina alla produzione

Con la 928 a quattro posti fuori dai giochi, Porsche era tornata al punto di partenza in quella che era diventata un'ossessione per l'espansione della sua gamma di prodotti. E trovare un aiuto fuori casa sembrava sempre più la soluzione più solida. E così fu fatto, recandosi in Italia per cercare l'aiuto di Giugiaro.

In effetti, all'epoca non era insolito che il marchio valutasse contemporaneamente le idee di designer interni ed esterni nei suoi progetti. Così, quando il progetto 989 prese il via, Porsche contattò Italdesign Giugiaro.

Porsche 989

Il team dell'iconico designer italiano si mise subito al lavoro su una berlina a quattro porte con un vano bagagli convenzionale come parte del cosiddetto progetto 932, che combinava caratteristiche della 928 e della 911 con altri elementi classici dello stile Porsche.

L'Italdesign Giugiaro fece la sua parte e inviò a Weissach un modello a grandezza naturale del progetto proposto, un concept che, tra l'altro, è una delle poche creazioni superstiti di designer esterni e che oggi fa parte del Museo Porsche.

All'epoca, tuttavia, il marchio si affidò al proprio progetto interno per dare vita alla 989, che arrivò molto vicino alla produzione... ma ancora una volta fu cancellata.