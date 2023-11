Se in molti casi l’acquisto di una Mercedes è collegato a formule di leasing e noleggio, sia per veicoli o flotte aziendali che per privati, ci sono formule con maxi rata su tutta la gamma: ad esempio, sulla Classe A due volumi con motore diesel.

La Mercedes A 180 d automatica in allestimento Premium AMG ha un costo di 58.753 euro. Il finanziamento prevede un anticipo di 10.000 euro e 35 canoni mensili da 399 euro (TAN 6,90%, TAEG 7,64%).

Con queste modalità quasi sempre si prosegue a pagare una rata simile su un nuovo modello, ma è prevista anche una maxi rata finale, pari a 28.231 euro, qualora si volesse tenere la Classe A.

La proposta è valida a novembre ma in realtà prosegue fino a dicembre, con immatricolazioni entro il giugno del 2024.

Vantaggi

Le formule Mercedes myDrivePass con maxi rata permettono di accedere a vetture di categoria premium come la Classe A dilazionando al meglio la spesa, con rata di poco superiore ai 400 euro spese incluse, costi certi e possibilità di restituzione totale al termine. L’offerta, tra l’altro, dura fino a fine anno.

Svantaggi

Nell’esempio non sono indicati né servizi aggiuntivi, né un limite chilometrico, che è concordabile ma che in altre offerte della Casa è fissato in circa 60.000 km in tre anni.

In sintesi