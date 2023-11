Lexus è il marchio più affidabile negli Stati Uniti. È il risultato della ricerca annuale svolta da Consumer Reports, che ha analizzato i problemi riscontrati dai proprietari negli ultimi 12 mesi.

Le auto di Lexus e Toyota si confermano ancora una volta come le meno soggette a problematiche di varia natura, da quelle meccaniche a quelle tecnologiche.

Ecco la classifica completa con tutti i brand analizzati.

L’analisi

Prima di analizzare nel dettaglio la classifica, è giusto spiegare la metodologia utilizzata da Consumer Reports. L’indagine ha preso in esame oltre 330.000 veicoli prodotti dal 2000 al 2023 e ha raggruppato i problemi in 20 aree diverse, come i freni, il motore, la trasmissione, la batteria delle auto elettriche e la ricarica.

Successivamente è stato creato un indice da 1 a 100 per valutare l’affidabilità del marchio, dove 1 significa “poco affidabile” e 100 “molto affidabile”.

I risultati

I costruttori asiatici hanno ottenuto una media di 63 e sono quindi i più affidabili al mondo, con sette marchi nelle prime 10 posizioni. Gli europei sono al secondo posto con una media di 46, mentre i marchi americani hanno ottenuto solo 39 punti di media.

Berline, compatte e wagon sono le carrozzerie con meno problemi (57), seguite dai SUV (50) e dai minivan (45).

Lexus TX, una delle novità della gamma americana del marchio giapponese

Un altro elemento interessante è il confronto tra le tipologie di powertrain. Prendendo come riferimento i motori termici non elettrificati, il sondaggio ha evidenziato che le EV hanno il 79% in più dei problemi, mentre le ibride plug-in fanno peggio col 146%.

In questo contesto, le ibride tradizionali (mild e full) sono le più affidabili, con un 26% in meno di possibilità di sviluppare inconvenienti rispetto ai modelli con motori termici. È vero anche che questo dato potrebbe essere “alterato” dal fatto che tantissime delle ibride analizzate negli USA appartengano a Lexus e Toyota, che sono, come detto, i due marchi top in termini di affidabilità.

La classifica

Infine, prima di mostrarvi la classifica completa, sottolineiamo che alcuni brand non sono stati inclusi per la poca rappresentatività. In pratica, non sono stati raccolti dati sufficienti per formulare un indice di affidabilità per marchi come Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Land Rover, Lucid, Maserati, Mitsubishi e Polestar.