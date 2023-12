Il numero 6 ha una lunga tradizione in BMW. La prima Serie 6 (prodotta dal 1976 al 1989) è una vera leggenda e, nell'ottobre del 2023, la Serie 6 Gran Turismo è stata l'ultima vettura con questo numero a uscire dalla linea di produzione per il momento.

Al tempo stesso, tanti si ricordano la seconda generazione, la E63 realizzata tra il 2003 e il 2010 che ha segnato il ritorno di questo modello nella gamma bavarese.

La storia

Presentata all'IAA Mobility del 2003, la Serie 6 entra in produzione pochi mesi dopo come erede della Serie 8 Coupé ritirata dal mercato nel 1999. Il design assomiglia alla concept BMW Z9 presentata nel 1999 e non mancano alcuni riferimenti stilistici alla Serie 7 del 2001.

Del resto, le linee di questa Serie 6 sono figlie dello stesso "padre", ossia Chris Bangle.

BMW Serie 6 (E63, 2003-2010) BMW Serie 6 Cabrio E64 BMW Serie 6 E63, gli interni

Rispetto alla Serie 8, l'abitacolo viene arretrato e viene abbinato a una linea del tetto molto bassa. Gli elementi stilistici sagomati sulle fiancate anteriori danno alla Serie 6 una silhouette fluida e dissimulano le dimensioni imponenti di 4,82 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e 1,37 metri di altezza.

Come nelle Serie 5 e Serie 7 dell'epoca, tutte le funzioni di guida sono collocate sul volante o nelle sue immediate vicinanze. Il manettino del nuovo sistema di controllo iDrive è progettato in modo ergonomico, con tutte le funzioni di comfort che possono essere facilmente raggiunte e azionate anche dal passeggero anteriore.

I motori

Il motore V8 da 4,4 litri garantisce 333 CV e 450 Newton metri di coppia a 3600 giri/min e permette alla Serie 6 di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, limitata elettronicamente, mentre lo 0-100 km/h dichiarato è di 5,6 secondi.

La versione più potente della BMW Serie 6, la M6, aveva un V10 da 507 CV

La potenza della BMW viene trasmessa sulle sole ruote posteriori attraverso tre diversi cambi a sei velocità (manuale, automatico Steptronic o sequenziale), a seconda delle esigenze del cliente.

La Serie 6 Cabrio segue nel 2004 con il codice interno E64. Anche per questo modello viene scelto il V8 da 333 CV, con altri motori che vengono gradualmente aggiunti alla gamma.

Alla base del listino c'è la 630i con 258 CV e successivamente 272 CV, la 650i da 4,8 litri di cilindrata e 367 CV, che sostituisce la 645i già nel 2005. E per gli amanti del diesel, la 635d da 286 CV. A queste versioni si aggiunge la potentissima M6, col 5.0 V10 da 507 CV e 520 Nm ereditato dalla M5.