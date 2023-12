Il messaggio da parte di Ford è chiaro: si anticipa la rottamazione statale. In realtà, questo significa che ad anno nuovo riprenderanno gli ecoincentivi anche sulle mild hybrid, ma la Casa permette di ottenere già uno sconto rottamazione a dicembre, interamente autogestito: per la Focus 5 porte si tratta di 7.000 euro in meno.

Nel dettaglio, la Ford Focus ST-Line con il 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 CV parte da 24.000 euro, grazie a 7.000 euro di incentivi Ford.

L’anticipo, con il contributo dei Ford Partner, è così ridotto a 3.000 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 193,82 euro, grazie al Microtasso già visto nei mesi precedenti (TAN 2,95%, TAEG 4,15%).

L’offerta è valida solo con rottamazione o permuta di un veicolo immatricolato entro il 31 dicembre 2012.

Vantaggi

A dicembre sulla Focus ST-Line, che già ha buone dotazioni di serie, l'iniziativa Ecodays Ford permette di ottenere un Ecobonus di 7.000 euro, e rate dall’importo ridotto grazie anche al Microtasso del 2,95%.

Svantaggi

Occorre un usato da rottamare o dare in permuta, con certe caratteristiche; inoltre le rate di esempio non comprendono altri servizi, come assicurazioni o manutenzione.

In sintesi