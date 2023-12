La funzionalità per un'auto è fondamentale e nella storia delle quattro ruote ci sono stati esercizi di stile che lo hanno dimostrato molto bene. Ne è un esempio la concept car che Honda ha presentato nel 2005 al Salone di Tokyo. Si chiama Honda WOW e WOW sta per Wonderful Open-hearted Wagon.

Si tratta di una monovolume che davvero lascia a bocca aperta e che fa dire, almeno a bassa voce, "wow", perché non è progettata solo per gli esseri umani, ma anche e soprattutto per il trasporto degli animali domestici.

Innanzitutto comoda

Nel 2005 Honda immagina un'auto molto spaziosa all'interno capace di trasportare comodamente quattro persone e alcuni animali. Dove? Non in un trasportino tradizionale, un accessorio esterno che il padrone colloca nell'abitacolo, ma in un apposito vano integrato nell'auto.

Lo speciale vano per animali, che si tratti di un cane o di un gatto, di può collocare davanti ai passeggeri posteriori e, all'occorrenza, togliere per offrire alle persone più spazio per le gambe.

L'abitacolo della Honda WOW

In alternativa (o in aggiunta se si possiedono più animali) c'è un apposito spazio per un animale domestico integrato nella plancia. Non abbiamo informazioni sulla sicurezza di questi vani, perché si tratta di un esercizio di stile, tuttavia la soluzione immaginata da Honda è molto interessante perché fa riflettere sull'uso dell'auto e sulla sua praticità nella vita quotidiana.

Materiali naturali

Sebbene la Honda WOW abbia parecchi anni sulle spalle, è una concept al passo con i tempi anche per il tipo di materiali che utilizza. La casa giapponese impiega fibre naturali e molto legno per i rivestimenti, persino all'interno del trasportino. La vettura, inoltre, è stata costruita con un centro di gravità basso per offrire un'esperienza di viaggio più confortevole e consentire agli animali di salire facilmente a bordo.

La WOW è inoltre dotata di una ventilazione speciale e di un passaggio centrale che consente ai cani di muoversi agilmente. Se fosse realtà, la comprereste?