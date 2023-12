La prefettura di Aichi è l'area del Giappone in cui si concentrano più impianti e stabilimenti del Gruppo Toyota, oltre al quartier generale e ai principali centri tecnici e operativi. Tra le fabbriche, che sono una quindicina contando anche quelle dedicate a motori, trasmissioni e parti di carrozzeria, c'è anche il primo dei siti del marchio Lexus che dai primi Anni 2000 ha spinto sull'ibrido diventando presto il primo brand premium quasi interamente elettrificato.

L'impianto in questione è quello di Tahara, uno degli ultimi edificati in quest'area, che sostiene la produzione di alcuni dei modelli più iconici del marchio, oltre che di alcuni SUV alto di gamma di Toyota.

Dai pick-up alle auto di lusso

La fabbrica di Tahara apre all'inizio del 1979, ed è l'ultimo grande stabilimento di assemblaggio costruito in quest'area dopo la quale saranno fondate altre fabbriche specifiche però per componenti e motori. All'inizio si dedica a modelli come il pick up Hilux e il Land Cruiser Prado, la famiglia più diffusa del fuoristrada Toyota, a cui poi seguiranno Rav4 e 4Runner ma anche berline come la Corolla e sportive compresa la Celica e la Supra.

La produzione di una delle prime Celica a Tahara

La fabbrica cresce in capacità e tecnologia, diventando presto il primo sito Toyota per automazione e processi ad alta tecnologia, cosa che tuttavia non compromette l'occupazione di personale in carnee ossa, che è da record: nel 2011 Tahara sfiora infatti gli 8.000 addetti, a fronte di una produzione annua che sfiora le 400.000 unità, superata da quella di Tsutsumi, dove sono prodotte oltre mezzo milione di auto ma di segmenti più popolari.

Il controllo qualità su una Lexus a Tahara

Sul finire degli Anni '80, Il livello di eccellenza tecnologica ne fa il primo sito in cui avviare la produzione dei modelli del nuovo brand Lexus, fondato nel 1986 allo scopo di attaccare il settore delle vetture alto di gamma sul mercato nordamericano dove approda nel 1989, sostenendo la progressiva elettrificazione dei modelli resi ibridi all'inizio del terzo millennio.

Uno dei maestri artigiani Takumi al lavoro a Tahara

Alta tecnologia e sensibilità umana

Attualmente, Tahara ha raggiunto un ritmo produttivo giornaliero, per quanto riguarda i modelli Lexus, di una vettura ogni minuto e mezzo, per un totale che raggiunge le 675 unità al giorno. I robot svolgono operazioni ad alta precisione, inclusa l'installazione automatica di guarnizioni sui cristalli, ma il controllo qualità è affidato esclusivamente agli addetti, che effettuano oltre 4.000 verifiche su ciascuna vettura prodotta.

I severi controlli della qualità a Tahara

La gamma attuale comprende le principali tre linee di berline Lexus, dall'ammiraglia LS alla media IS, (la media superiore GS è fuori produzione dal 2020), più i SUV di taglia Large LX e GX. Questi, sono basati sui fuoristrada top di gamma Toyota della famiglia Land Cruiser, che sono altresì costruiti in questo sito insieme a Vanguard e 4Runner e alla nuova Century SUV. Da qui escono anche i motori, principalmente V6 e V8, destinati a questi modelli.

Uno dei maestri artigiani controlla la qualità della Toyota Century SUV

Massima attenzione

La filosofia seguita nell'impianto di Tahara pone particolarmente attenzione alla precisone e alla pulizia: i dipendenti all'ingresso sono sottoposti a una doccia d'aria per rimuovere la polvere, e durante il turno di lavoro svolgono attività fisiche ed esercizi motori per mantenere alto il livello di concentrazione e l'attenzione necessaria a garantire la qualità.

La scheda di Tahara