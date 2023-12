La De Tomaso Pantera è una delle sportive più iconiche degli anni '70. Rivale di Ferrari e Lamborghini, la supercar è stata prodotta dal 1971 al 1993 in oltre 7.000 esemplari. Le sue linee da tipica auto ad alte prestazioni con motore centrale sono rimaste iconiche, ma pochi conoscono i "legami" con un concept giapponese.

Nonostante non sia mai stato confermato, infatti, pare che il design della Pantera si basi sulla Isuzu Bellett MX1600.

Influenza europea

Svelata al Salone di Tokyo del 1969, la MX1600 ricorda tanto la Pantera. Il look da sportiva esotica, infatti, sembra essere molto più vicino ai modelli europei dell'epoca, che a quelli giapponesi. In effetti, non si tratta solo di un'impressione se si considera che l'auto è stata disegnata da Tom Tjaarda, che negli anni precedenti aveva progettato diverse vetture per Pininfarina, tra cui la Ferrari 330 GT 2+2.

Isuzu Bellett MX1600 Concept (1969) De Tomaso Pantera, le foto storiche

Tenuto conto di questo aspetto, quindi, non sorprendono più di tanto le "radici europee" della Isuzu. Addirittura, l'auto è capace di attirare così tante attenzioni al Salone di Tokyo che la Casa giapponese decide di realizzare un secondo concept ribattezzato MX1600 II. Le differenze tra i due prototipi sono minime e riguardano essenzialmente la zona anteriore.

Potenza senza eccessi

Anche se l'estetica è da sportiva vera, sotto al cofano della Isuzu non c'è un motore V8 come sulla De Tomaso Pantera. In realtà, sulla MX1600 a due posti e trazione posteriore c'è un 1.6 da 122 CV, lo stesso propulsore della Bellett GT-R lanciata in quegli anni.

Purtroppo, la MX1600 non ha mai visto la luce come modello di serie. L'Isuzu, quindi, è rimasta solo un esercizio di stile per la Casa nipponica.