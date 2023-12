Il grande ritorno di Bertone nel settore delle supercar e delle hypercar sta per iniziare. Dopo un anno dalla prima presentazione ufficiale digitale infatti, la nuova GB110 ha fatto il suo debutto in pista.

L'evento segna un nuovo capitolo nella lunga storia del marchio e da il via, ufficialmente, agli ultimi test di pre-produzione della nuova sportiva, che sarà limitata a soli 33 esemplari.

Come è fatta

La nuova GB110 sarà un'auto per certi versi unica. Stando a quanto dichiarato dall'azienda, unirà tre punte di diamante del settore automobilistico globale: il design italiano, le soluzioni progettuali francesi e le prestazioni tedesche.

Bertone GB110, i primi test in pista

Durante questa prima fase di test, la stessa Bertone ha comunicato che il motore, un V10 biturbo da 5,0 litri, è riuscito a soddisfare i più recenti standard di emissione di CO2, garantendo le prestazioni promesse un anno fa, cioè 1.110 CV e 1.000 Nm di coppia, scaricati a terra da tutte e 4 le ruote.

Valori che, almeno sulla carta, dovrebbero permettere all'hypercar pesante soli 1.520 kg di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi, procedendo fino alla velocità massima di 350 km/h, autolimitata ma raggiungibile in appena 13 secondi.

Bertone GB110

Ricorda qualcosa

Se le linee della Bertone GB110 vi dicono qualcosa, non siete sulla strada sbagliata. Il suo design, infatti, è stato studiato guardando molto da vicino le auto realizzate dall'azienda nel corso dei 110 anni di storia, come per esempio le Lamborghini Miura e Countach, la Fiat X1/9, la Lancia Stratos Zero e l'Alfa Romeo B.A.T..

Bertone GB110

Per saperne di più riguardo il prezzo di uno dei 33 esemplari previsti bisognerà attendere ancora alcuni mesi. Certo è che non sarà per tutti.