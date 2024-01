Alfa Romeo e Ferrari hanno una lunga storia in comune. Basti ricordare che Enzo Ferrari correva per la squadra Alfa negli anni Venti. Potrebbe quindi avere senso trapiantare un motore Ferrari 360 in una classica 2000 GT Veloce. A pensarci è stato un australiano di nome Jeff, che ha iniziato lavorando su un'Alfa Romeo del 1973 arrugginita che necessitava di nuovi pannelli della carrozzeria dietro il montante B.

Nel corso del tempo ha poi iniziato a lavorare sul progetto di inserire nella piccola italiana il potente motore Ferrari. Ci ha messo quattro anni ed ecco il risultato.

Un trapianto difficile

Trovare il motore è stato più facile di quanto si possa pensare. Jeff lo ha rimediato da un demolitore di auto esotiche ad Adelaide, in Australia, quindi nessuna 360 di pregio è stata sacrificata per realizzare il suo bizzarro sogno.

Per di più comprare un V8 Tipo F131 da 3,6 litri è risultato più conveniente che apportare modifiche approfondite al motore originale a quattro cilindri da 2,0 litri.

L'inserimento del V8 Ferrari nel vano motore dell'Alfa ha invece rappresentato una sfida ben più significativa. Il propulsore non è molto più lungo del quattro cilindri originale, ma è più largo e più alto. Jeff ha quindi realizzato un cofano in acciaio personalizzato con una sezione trasparente al centro per mettere in mostra il particolare lavoro.

La trasmissione è Subaru

Si potrebbe pensare che avrebbe usato un cambio Ferrari, ma poiché si tratta di un'applicazione a motore anteriore del V-8 normalmente montato in posizione centrale, Jeff ha dovuto essere creativo. La trasmissione è quella di una Subaru BRZ, un cambio che normalmente deve gestire meno di 200 CV.

La parte migliore? Jeff ha intenzione di usare quest'auto nella vita quotidiana. L'ha persino dotata di aria condizionata e cruise control.

Dentro l'abitacolo ha prestato sempre la massima cura ai dettagli, con rivestimenti rimessi a nuovo e pannelli delle portiere che adesso hanno un motivo a strisce ispirato alla classica Ferrari Daytona. L'aspetto è magnifico.

Purtroppo in questo video non riusciamo a sentire il motore in funzione, ma immaginiamo che il sound sia fantastico. Il propulsore è dotato di un albero motore a piatto, cinque valvole per cilindro e una coppia di alberi a camme per ogni bancata di cilindri. La potenza massima arriva a 8.500 giri/min, quindi immaginiamo il baccano che sia in grado di fare. Forse dall'Australia sentiremo ancora parlare di lei, quindi restate connessi.