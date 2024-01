L'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio restyling 2023 è ancora un SUV bello da guidare? Per rispondere a questa domanda ho iniziato il video della prova su strada in una maniera un po' diversa dal solito, uscendo fuori dalla città fino ad arrivare su una strada "come si deve".

Non vi anticipo altro di quello che vedrete nel filmato, se non che sotto i cambiamenti visibili che hanno interessato l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024 c'è anche una modifica meccanica molto interessante da valutare, per quel che riguarda il piacere di guida.

La nuova Stelvio Quadrifoglio, infatti, ora monta un differenziale autobloccante posteriore di tipo meccanico, e con 520 CV è anche più potente. Vi racconto come va e com'è cambiata.

Esterni | Interni | Guida | Curiosità | Prezzi

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024: Esterni

L'intervento che rende più riconoscibile l'Alfa Romeo Stelvio 2024 sono le luci a LED anteriori, la firma principale del restyling 2023. I gruppi ottici hanno il look a 3 elementi introdotto dall'Alfa Romeo Tonale, ispirato a modelli del passato come l'Alfa Romeo SZ.

Si tratta di fari adattivi a matrice che possono spegnere e accendere selettivamente solo alcuni settori del fascio luminoso: rappresentano quindi un miglioramento funzionale, oltre che una nuova caratterizzazione estetica del modello (ci sono anche gli indicatori di direzione che si illuminano progressivamente).

Nella vista laterale, tra le novità ci sono i cerchi in lega bruniti che arrivano fino a 21" (a richiesta per 2.500 euro), lasciando intravedere i dischi freno carboceramici (un optional da 9.000 euro), mentre tra le colorazioni di carrozzeria si possono avere il Rosso Etna (2.800 euro), il Verde Montreal (2.200 euro), il Grigio Vesuvio (1.100 euro), il Nero Vulcano (1.100 euro), il Rosso Alfa non metallizzato e il Blu Misano dell'esemplare in prova (1.100 euro).

Anche le luci posteriori a LED hanno il trattamento brunito delle lenti, così come - di serie - il doppio terminale di scarico è nero. Per avere lo scarico Akrapovic in fibra di carbonio bisogna mettere in conto l'optional da 5.000 euro.

Trattandosi di un restyling, non sono cambiate le dimensioni dell'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, che è lunga 4,70 metri, larga 1,96 metri, alta 1,68 metri e con un passo di 2,82 metri.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024: Interni

Il bagagliaio dell'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024 ha una capacità minima di 525 litri. Non rappresenta il valore migliore in questa categoria di auto, ma non è nemmeno il peggiore in rapporto alle dimensioni esterne della carrozzeria. In più, ci sono soluzioni che migliorano la praticità di utilizzo che altri modelli non hanno. Come la presa elettrica di tipo domestico: nel video scoprirete dov'è stata ricavata.

La Stelvio Quadrifoglio restyling 2023 condivide le novità introdotte in precedenza sulle altre motorizzazioni della Stelvio, con alcune dotazioni specifiche.

Per esempio, anche la Quadrifoglio ora ha la strumentazione digitale, con un display TFT da 12,3 pollici configurabile con schermate diverse ome sull'Alfa Romeo Tonale. Oltre alle 3 schermate delle altre Stelvio (tra cui dei quadranti ispirati alle Alfa Romeo storiche), la Quadrifoglio restyling ha anche una quarta configurazione dedicata alla modalità di guida Race, con al centro contagiri, tachimetro e la luce che suggerisce il passaggio di marcia quando si guida con il cambio in manuale.

Dopo la Tonale, Alfa Romeo introduce anche sulla Stelvio restyling 2023 la versione più moderna del software di bordo. Ci sono più funzioni ed è stata migliorata la logica di navigazione all'interno dei menu, anche attraverso l'uso di widget che fanno da scorciatoia, e mantenendo il comando fisico del rotore sul tunnel centrale, in aggiunta allo schermo touch.

In termini di materiali, la Quadrifoglio ha una nuova finitura tridimensionale in carbonio che riveste cruscotto, plancia e pannelli porta. Per 4.500 euro si possono aggiungere i sedili sportivi della Sparco, con scocca posteriore in carbonio e regolazione elettrica in altezza, oppure dei sedili sportivi in pelle e Alcantara (1.500 euro).

Il tetto panoramico apribile elettricamente è un optional da 1.700 euro, e si estende verso la parte posteriore dell'abitacolo, che offre ai passeggeri uno spazio nella media per una macchina di questa categoria.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024: Guida

Dalla presentazione del 2016, la Stelvio è un riferimento per il piacere di guida, anche e soprattutto considerando che è un SUV. Con il restyling 2023, la Quadrifoglio ha ricevuto anche delle modifiche che riguardano la meccanica. Il motore 2.9 V6 bi-turbo benzina è 10 CV più potente, lavorando sull’elettronica e aumentando la pressione in camera di combustione per arrivare a 520 CV a 6.500 giri/min, con una coppia di 600 Nm a 2.500 giri/min. Il tempo di accelerazione nello 0-100 km/h è di 3.8 s, per 285 km/h di velocità massima.

La trazione Q4 è integrale trazione con ripartizione fino al 50/50 e dispone di un nuovo differenziale autobloccante meccanico, che incrementa ulteriormente la sportività di un telaio diventato famoso tra gli appassionati di automobili, la cosiddetta piattaforma "Giorgio", sviluppata a Modena mettendo insieme tecnici provenienti anche da Ferrari e Maserati per dare il massimo del piacere di guida al progetto dell'Alfa Romeo Giulia e della Stelvio.

Una base tecnica con caratteristiche speciali - tipiche delle supercar - come l'albero di trasmissione in carbonio che collega il motore alle ruote posteriori, lo schema delle sospensioni a quadrilatero davanti e multilink dietro con una geometria dell'assetto molto sportiva e uno sterzo particolarmente diretto, veloce, reattivo. E con un comando elettrico per il pedale del freno, una soluzione che, negli anni successivi alla nascita di Giulia e Stelvio, si è vista poi anche su auto più estreme (come la Maserati MC20).

Con le modifiche introdotte con il restyling 2023 (trovate altri dettagli più avanti nell'articolo), la Stelvio Quadrifoglio ha un inserimento sempre coinvolgente, con un retrotreno ancora più solido e comunicativo che in passato, anche nei cambi di direzione più rapidi, quelli che ingaggiano maggiormente i SUV.

La compattezza con cui la macchina segue le vostre intenzioni passa anche dallo sterzo che anche con il restyling resta sempre molto diretto, a cui basta dare sempre pochi movimenti per far scorrere la macchina da una traiettoria all'altra con tanta precisione.

Questa facilità istiga ad osare sempre di più, dimenticandosi di essere a bordo di un SUV, anche perché il motore prende giri robusto, con tanta cattiveria, mettendo una marcia dietro l'altra e facendo fare "tanta strada" alla macchina (che copia bene anche le irregolarità sul veloce, anche con le gomme 255/40 R21 davanti e 285/35 R21 dietro, mentre di serie gli pneumatici misurano 255/45 R20 - 255/45 R20).

Il cambio automatico idraulico ZF 8 marce, con le sue meravigliose palette in alluminio, è protagonista anche quando dovete rallentare per inserire nella curva successiva, per come snocciola marce rapido, fluido e facendo percepire bene le cambiate.

Si tende così a ritardare le frenate, il pedale ha una corsa corta, è compatto sotto il piede, preciso.

Migliorerei la posizione di guida, con il volante che potrebbe essere più verticale, e per la regolazione del sedile a guscio, che rimane sempre un po' alto per i miei gusti. E poi, mi piacerebbe avere soglie elettroniche più permissive nella modalità sportiva che precede la Race (dove i controlli si disattivano completamente) e anche vorrei anche poter personalizzazione i parametri delle varie modalità guida.

Per esempio, con il brutto tempo su certe strade viscide in collina sarebbe bello calmare l'erogazione del motore e dello sterzo tenendo però la massima velocità di cambiata e il suono della modalità Race, oltre che limitare gli interventi invasivi dell'elettronica in curva.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024: Curiosità

Vi do qualche dettaglio in più sul nuovo differenziale autobloccante meccanico, che non è un Torsen a ingranaggi, ma ha un pacco frizione non precariato con 6 dischi in fibra di carbonio non intrecciata. La coppia tra la ruota interna alla curva e quella esterna viene trasferita con un bloccaggio del 35% in tiro e del 50% in rilascio, una taratura pensata per dare gradualità e progressività.

L'assetto è stato modificato anche tenendo conto del nuovo differenziale, in particolare i tecnici hanno rivisto il bilanciamento del rollio, con una diversa barra stabilizzatrice anteriore (sull'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio invece è stata modificata la barra antirollio posteriore). Come spiego meglio nel video, non è solo una questione di ridurre il caricamento laterale dell'auto in curva, perché definire un nuovo comportamento in rollio tra avantreno e retrotreno influisce sul sottosterzo e il sovrasterzo della macchina.

A livello telaistico sono cambiati poi anche altri aspetti più di dettaglio, come i supporti della scatola dello sterzo, la taratura degli ammortizzatori e il software di gestione, di pari passo con nuove calibrazioni dei controlli elettronici di trazione e stabilità.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2024: Prezzi

Prima di parlare di prezzi, nel video ho riportato i consumi di questo test drive, con percorrenze tra i 4 km/litro e i 5 km/litro e autonomie tra i 250 km e i 300 km (il serbatoio della benzina è di 64 litri).

E poi ho ricordato anche un punto di forza che continua a caratterizzare l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, nel confronto con altre alternative: il peso, pari a 1.830 kg a vuoto.

Il prezzo di partenza di listino della Stelvio Quadrifoglio 2024 è di 105.000 euro, escluso gli optional di cui vi ho parlato in questa prova.

Ricordando anche la potenza di 520 CV e i 3,8 secondi nello 0-100 km/h, alla fine del video chiamo in causa auto paragonabili come la Maserati Grecale, Porsche Macan, BMW X3 M Competition e altre, per darvi un'idea di come si posiziona sul mercato quest'Alfa Romeo nel rapporto tra prezzo, prestazioni e contenuti.