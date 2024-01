Nel 2023 due eccezionali supercar si sono trasformate in fuoristrada. Parliamo della Porsche 911 Dakar e della Lamborghini Huracan Sterrato. Per quanto siano estremamente esclusive, nessuna delle due è rara tanto quanto questa stranissima Nissan Skyline GT-R R32.

Naturalmente, non si tratta di un esemplare di serie, ma di una vettura modificata dallo youtuber Adam LZ, che ha trasformato una "normale" Skyline in una bestia da off-road.

Da rottame a fuoristrada

L'avventura di Adam (è proprio il caso di dirlo) è iniziata con una R32 GT-R senza motore, acquistata per 10.000 dollari (9.000 euro) e parzialmente restaurata in un'officina del Connecticut.

Per prima cosa, il proprietario l'ha subito equipaggiata con un sei cilindri in linea RB26 modificato proveniente da uno dei suoi altri progetti R32, completo di un turbo Gen 2, di un nuovo intercooler e di una centralina modificata, che ha dato alla Safari GTR una potenza di 500 CV.

Da lì, le modifiche sono proseguite con sospensioni a corsa lunga personalizzate con un'altezza da terra di 27 cm, quasi il doppio rispetto a una R32 di serie e più che sufficiente per affrontare diversi sentieri impegnativi.

I cerchi Rays da 17" sono abbinati a pneumatici Nitto Nomad Grappler (215/65R17), mentre i parafanghi WRX migliorano ulteriormente l'estetica off-road. Un regolatore per la trazione integrale selezionabile aftermarket offre una maggiore trazione sulle strade sterrate, anche se la Skyline può essere guidata anche con la sola trazione posteriore per derapate spettacolari.

Una vera auto da rally

E le modifiche non sono finite qui. Sulla Nissan troviamo una bull bar personalizzata con tanto di fari LED da rally, mentre sul tetto c'è un portapacchi ufficiale Nismo con altri fari fendinebbia.

A bordo, la Skyline presenta una gabbia di sicurezza, sedili su misura e cinture di sicurezza a quattro punti d'ancoraggio.

La costruzione ha richiesto meno di tre settimane e l'intero progetto è stato documentato in una serie di video sul canale YouTube di Adam LZ. Ma Adam LZ ha in mente piani ancora più grandi per la sua Skyline.

Nel prossimo futuro, infatti, la Nissan riceverà sospensioni con un'escursione superiore, un nuovo impianto frenante e uno snorkel.