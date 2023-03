La Nissan Skyline è pronta a tornare. Ma se state già pensando a una nuova sportiva simile a quella guidata da Brian O’Conner (l’alter ego di Paul Walker) in 2 Fast 2 Furious, fareste meglio a ricredervi.

Secondi i primi rumors (ancora non confermati ufficialmente), questo celebre nome tra gli appassionati JDM sarà associato a un SUV elettrico che potrebbe esordire nel Nord America nel 2025.

Dirà addio al motore termico

Le voci riportate dalla testata giapponese Best Car parlano di un SUV basato sulla stessa architettura dell’Ariya, ma con un design più da coupé e una potenza combinata dei motori elettrici superiore ai 400 CV. In questo modo, la futura Skyline potrebbe puntare maggiormente sulla sportività (un po’ come chi l’ha preceduta), con un’accelerazione inferiore ai 5 secondi e un assetto estremamente dinamico.

Nissan Ariya

Se queste prime informazioni venissero confermate, sarebbe una svolta per un nome che dal 1957 identifica le berline e le coupé del marchio giapponese. Una Nissan che, come accennato, ha raggiunto la massima popolarità tra gli anni ’90 e ’00 grazie alla saga di Fast & Furious e a numerosi videogame, tra cui Gran Turismo.

È vero anche che negli anni successivi la Skyline è stata venduta in USA e Giappone come berlina e (per un breve periodo) crossover, con una linea e una filosofia ben diversa dalle sportive precedenti.

La “SUVizzazione” continua

Sembra destinata a proseguire, quindi, la trasformazione in SUV di tante ex sportive (e non solo) giapponesi. La stessa sorte è toccata negli anni scorsi alla Mitsubishi Eclipse (l’auto guidata sempre da Paul Walker nel primissimo Fast & Furious) che è diventata l’Eclipse Cross, un SUV ibrido plug-in.

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Più recentemente, invece, Toyota ha presentato la versione rialzata della Century, che fino a poco tempo prima era sempre stata un’elegante berlina di rappresentanza.

E, sempre a proposito di SUV con un’eredità davvero pesante, nei prossimi anni potremmo vedere la prima Corvette a ruote alte, con General Motors che punta a creare un brand a sé stante basato sulla mitica sportiva a stelle e strisce.