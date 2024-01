Ci sono ancora SUV che se prodotti lascerebbero a bocca aperta sia la stampa specializzata che i potenziali clienti. Uno di questi è senza dubbio la Dacia Duster Coupé, che se diventasse realtà potrebbe trasformarsi nel modello più popolare del marchio rumeno.

Per il momento, Dacia non ha in programma un veicolo del genere, anche se l'Arkana, anch'essa del Gruppo Renault, è stata accolta molto bene in alcuni mercati. Questa Duster molto speciale che vedete nelle immagini è frutto dell'immaginazione di un grafico. Tuttavia, se fosse "vera" ipotizziamo che sarebbe economica rispetto alla concorrenza e un SUV coupé a meno di 25.000 euro potrebbe scuotere il mercato.

Spalle larghe

Esteticamente, oltre alla linea del tetto sensibilmente più bassa, la Duster Coupé si distinguerebbe per le spalle sporgenti e la parte posteriore personalizzata, con fari dal design più sportivo, come si può vedere nei render di X-Tomi Design.

Logicamente, parlando di dimensioni, questo nuovo SUV sarebbe leggermente più lungo della Duster che conosciamo (4,34 metri) e perderebbe un po' di spazio per la testa nei sedili posteriori. Anche i 472 litri di spazio del bagagliaio della Duster sarebbero leggermente ridotti.

SUV coupé per meno di 25.000 euro

Dal punto di vista meccanico, condividerebbe i motori con la Duster. Pertanto, sarebbe alimentato da un motore 1.0 ECO-G bi-fuel (benzina e GPL) da 100 CV, da un 1.2 TCe benzina da 130 CV con leggera ibridazione e da un powertrain ibrido con 140 CV combinati.

Ciò significa che tutte le varianti della Duster Coupé beneficerebbero dell'etichetta Eco della DGT, una qualità che sta diventando sempre più importante nell'uso urbano.

Torniamo al prezzo: quale sarebbe un listino interessante? Se venisse messa in vendita a meno di 25.000 euro e con una dotazione di serie maggiore rispetto all'allestimento Essential, pensiamo che ci sarebbero molti potenziali clienti interessati. In ogni caso, resta una fantasia, fateci sapere cosa ne pesate commentando i post sui nostri social.

Fonte: X-Tomi Design