Dopo una lunga campagna di teaser, la seconda generazione della Porsche Macan farà finalmente il suo debutto il 25 gennaio 2024. L'annuncio è stato fatto in sordina sul sito internazionale di Porsche, ma senza ulteriori dettagli. Tuttavia, tutte le anteprime ufficiali hanno ormai svelato tutto, dalle specifiche tecniche a uno sguardo completo all'interno dell'abitacolo, che è stato dotato di schermo.

È improbabile che la Macan elettrica venga venduta insieme al modello a benzina nei Paesi europei, dove, secondo quanto riferito, Porsche è costretta a sospendere le vendite del modello con motore termico. Perché? Perché, a quanto pare, non è conforme alle imminenti normative sulla sicurezza informatica che saranno applicate nell'UE entro la fine dell'anno.

Solo elettrica per l'Europa

Ciò significa che i clienti europei rimarranno con il modello puramente elettrico della Macan, che promette fino a 603 CV e 1.000 Nm. Sarà la prima Porsche a montare l'hardware della Premium Platform Electric (PPE) sviluppata in collaborazione con Audi, che venderà la propria versione come Q6 E-Tron / Q6 E-Tron Sportback.

Questi SUV saranno dotati di trazione integrale con doppio motore, sospensioni pneumatiche, sterzo posteriore, ammortizzatori a due valvole e molte altre caratteristiche. Porsche ha inoltre confermato un differenziale a bloccaggio elettronico al posteriore, un pacco batterie da 100 kWh, una potenza di ricarica massima di 270 kW, pneumatici più sfalsati rispetto alla Macan a benzina e una distribuzione dei pesi 48:52.

La Volkswagen T-Roc Cabrio non avrà una seconda generazione

Alcuni potrebbero trovare un po' sconcertante che Volkswagen abbia dato il via libera alla produzione della T-Roc Cabrio. Tuttavia, i dati di vendita non sono stati terribili per l'unica cabriolet di Volkswagen. È stata la seconda auto con capote pieghevole più venduta nei primi 11 mesi del 2023 in Europa. Nel Vecchio Continente sono state vendute ben 11.693 unità di cabrio, sufficienti a far sì che la T-Roc con capote ribaltabile fosse superata solo dalla Mini Cabrio.

Tuttavia, questo non è ancora sufficiente per giustificare lo sviluppo di un modello successivo. Il successore spirituale della Golf Cabrio non vedrà una seconda generazione. Parlando a Las Vegas durante il Consumer Electronics Show (CES) del 2024, il capo dello sviluppo Volkswagen ha dichiarato che la nuova T-Roc in arrivo l'anno prossimo non genererà un'altra variante cabrio. Con l'annunciata scomparsa, il marchio VW rimarrà senza una cabrio nel suo portafoglio, dopo aver eliminato la Eos con tetto rigido nel 2016.

Volkswagen T-Roc Cabriolet "Edition Grey“ (2022)

29 Foto

La T-Roc, che sarà un crossover, sarà tra le ultime novità Volkswagen ad avere motori a combustione, dato che il marchio di Wolfsburg si è impegnato a diventare completamente elettrico in Europa entro il 2033. Essenzialmente una versione crossover della Golf, il modello si baserà sulla piattaforma MQB Evo condivisa con l'imminente facelift di metà ciclo della hatchback. L'architettura è già alla base della Tiguan più grande e della Passat solo wagon.

