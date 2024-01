Il leasing finanziario, inizialmente concepito per le aziende, è oggi una formula sempre più utilizzata anche dai clienti privati. Un esempio è l'offerta per il modello Jeep Avenger e-Hybrid 1.2 100 CV promossa da Stellantis Financial Services, valida fino al 31 gennaio.

La proposta riguarda il leasing con IVA inclusa, e comprende anche l’Ecobonus statale, quando disponibile: l’offerta è valida in caso di permuta o rottamazione, ma si ottengono 2.000 euro di fondi statali in caso di rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 5, con un vincolo di possesso di 12 mesi.

Includendo tutti gli sconti, il prezzo di listino di 26.000 euro, esclusi IPT e Contributo PFU, scende fino a 22.000 euro, cioè 4.000 euro in meno.

Per l'apertura della pratica non sono previste spese, mentre il primo canone anticipato è di 2.331 euro; seguono poi 35 canoni mensili di 199 euro ciascuno (TAN 6,45%, TAEG 7,72%), con spese mensili di incasso di 15 euro incluse nel canone.

Il valore di riscatto del veicolo è di 17.285 euro, ed è previsto un limite chilometrico di 30.000 km, oltre il quale verrà addebitato un costo di 0,05 euro per km, in caso di sostituzione o restituzione.

Nell’offerta non sono indicati servizi aggiuntivi, e non sono previste spese per l'istruttoria e per il rendiconto periodico cartaceo.

Vantaggi

La formula di leasing finanziario Jeep su un modello richiesto come la Avenger mild hybrid offre la possibilità di guidare un veicolo nuovo a un costo iniziale ridotto rispetto all'acquisto diretto, con la flessibilità di restituirlo o riscattarlo a fine contratto. Inoltre, l'inclusione dell'Ecobonus rende l'offerta particolarmente vantaggiosa per chi rottama un veicolo meno ecologico.

Svantaggi

Attenzione ai costi e alle spese aggiuntive, come i 15 euro mensili in più. Nell’esempio non sono indicati servizi compresi nella rata, come garanzie o assicurazioni.

In sintesi