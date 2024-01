Creare un nuovo marchio italiano di auto nel 2024 non sembra un'impresa semplice, ma c'è chi lo fa: parliamo di GiottiVictoria Automotive, azienda che ha sede in Toscana, precisamente dalla provincia di Siena e che lancia sul nostro mercato due SUV di origini cinesi.

Specializzato in veicoli commerciali leggeri, GiottiVictoria presenta i nuovi SUV V5 e V6 che hanno prezzi a partire da poco più di 20.000 euro. Ecco tutti i dettagli.

Un nuovo brand, due nuove auto

La GiottiVictoria Automotive opera in Italia da ormai oltre 15 anni, proponendo sul mercato dei veicoli commerciali diversi piccoli camioncini leggeri, dedicati specificamente alle consegne nell'ultimo miglio o ad applicazioni più specifiche.

Come anticipato, i primi due modelli per il mondo dell'auto si chiamano V5 e V6 e sono due SUV di dimensioni medio/compatte.

GiottiVictoria V5

La GiottiVictoria V5 è lunga 4,38 metri, ha cinque posti ed è disponibile con un motore 1.5 benzina aspirato da 115 CV. Il modello di origine è la cinese Fengon 500, nota anche come DFSK Glory 500 e Seres 3.

La GiottiVictoria V6, derivata invece dalla seconda generazione della Fengon 580, può avere fino a sette posti, è lungo 4,72 metri ed è dotato di un 1.5 Turbo a quattro cilindri da ben 180 CV.

GiottiVictoria V6

Entrambe sono e resteranno disponibili solo con trazione anteriore e cambio automatico, nonché con una dotazione di bordo piuttosto completa che spazia dai sedili in pelle ai più moderni sistemi ADAS, passando per il tetto apribile in vetro e il sistema di infotainment basato su Android.

Prezzi da 21.680 euro

I prezzi per la V5 partono da 21.680 euro, mentre per la V6 da 27.990 euro. Di serie vengono vendute con garanzia di due anni a chilometraggio illimitato.

GiottiVictoria V5 GiottiVictoria V6 Lunghezza 4,38 m 4,72 m Larghezza 1,85 m 1,86 m Altezza 1,64 m 1,71 m Motore 1.5 benzina aspirato 1.5 turbo benzina Potenza 115 CV 180 CV Velocità massima 150 km/h 180 km/h Cambio Automatico 5 marce Automatico 6 marce Trazione Anteriore Anteriore Prezzo base 21.680 euro 27.990 euro

Un'intera gamma

L'obiettivo dell'azienda per i prossimi mesi è quello di introdurre sul mercato italiano una vera e propria gamma di crossover, che una volta completata dovrebbe comprendere fino a cinque modelli diversi.

Tra questi non dovrebbero mancare crossover sempre a benzina, come la V4 che dovrebbe essere presentata entro la fine del primo semestre del 2024, e modelli più grandi, come la V7 e la V8.