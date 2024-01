Nel gennaio 2022, Toyota ha sorpreso tutti presentando la GR GT3 Concept al Tokyo Auto Salon. Il prototipo mostrato in Giappone sembrava anticipare le forme sia di una vettura da competizione sia di un super sportiva omologata per la strada.

Nel corso dei mesi si sono aggiunti video spia e “leak”, tra cui quello riguardante i bozzetti ufficiali di questa esageratissima Toyota. Ora, sembra che la Casa nipponica abbia lasciato un altro indizio sulla sua supercar.

Una sigla misteriosa

Secondo quanto scoperto da Auto Guide, lo scorso 19 gennaio Toyota avrebbe registrato il marchio commerciale “GR GT”. Attualmente, i modelli marchiati GR sono quelli più sportivi di tutta la gamma, come la GR Supra e la GR Yaris, senza contare la GR Corolla venduta in Nord America e Giappone.

Toyota GR GT3 Concept

Nel caso della GR GT, quindi, si tratterebbe di una Toyota davvero estrema e il primo modello che potrebbe adottare un nome simile potrebbe essere proprio la GR GT3.

In alternativa, potrebbe trattarsi di un concept virtuale, magari costruito ad hoc per il mondo di Gran Turismo. Considerati i rapporti tra la Casa e Gran Turismo, infatti, un’eventuale “Vision GR GT” creata dal marchio giapponese potrebbe aggiungersi al vasto parco auto del titolo per Playstation 4 e 5.

C’è anche da dire che non sempre i marchi registrati dai brand si trasformano in modelli “in carne e ossa”. Spesso le Case effettuano questa operazione per evitare che le sigle vengano utilizzate dai concorrenti.

Pronta per il WEC

In ogni caso, una Toyota GR diversa da tutte le altre diventerà davvero realtà nel prossimo futuro. Nello specifico – come già confermato da Rob Leupen, direttore del team Toyota WEC -, la GR GT3 diventerà un’auto da endurance a partire dal 2026. Inoltre, verrà prodotto un modello di serie, anche se questo potrebbe essere venduto come Lexus.

Su quest’ultimo aspetto, però, non ci sono ancora conferme ufficiali. Così come non sappiamo se si tratterà di un’ibrida, di un’elettrica o di un modello non elettrificato. Vi terremo aggiornati.