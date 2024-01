Al Tokyo Auto Salon non c'è stato spazio per tanti nuovi concept delle Case giapponesi, ma anche per un'esposizione molto particolare organizzata da Akio Toyoda. Infatti, il presidente di Toyota (soprannominato Morizo) ha portato con sé cinque modelli nella rassegna chiamata "Morizo Garage".

Stranamente, tra queste c'era anche una Suzuki Jimny.

Un Toyota Jimny? Non accadrà mai

Sicuramente, vedere nello stand di un brand il modello di un altro marchio può sorprendere molti, ma c'è una ragione precisa per cui "Morizo" ha esposto il piccolo fuoristrada. Attraverso un'intervista al Toyota Times, Toyoda ha rivelato che la Casa avrebbe voluto produrre una propria versione del Jimny, ma Suzuki non le avrebbe concesso questa possibilità.

"L'amore" verso il fuoristrada, però, ha prevalso nei confronti di questa posizione aziendale e Toyoda ha esposto così uno dei modelli da lui più apprezzati.

Tra l'altro, dal 2017, Toyota e Suzuki collaborano su diversi progetti nell'ambito di un'alleanza commerciale per condividere i costi. In effetti, Toyota possiede addirittura una quota del 4,9% di Suzuki dopo un accordo reciproco che ha permesso a Suzuki di acquisire una quota dello 0,2% di Toyota.

I modelli presenti

Il Jimny è stato presentato insieme a una Corolla GR modificata e alla cattivissima iQ GRMN. Quest'ultima è stata venduta solo in Giappone, dove sono stati costruiti 100 esemplari nel 2009.

Inoltre, è stata esposta la Lexus LBX Morizo RR Concept, la prima vettura non Toyota a utilizzare il motore a tre cilindri turbo della GR Yaris e della GR Corolla. Il propulsore da 1,6 litri eroga una potenza di oltre 300 CV ed è abbinato al nuovo cambio automatico a 8 rapporti presente sulla GR Yaris restyling. Nel Morizo Garage non è mancato anche il Century SUV GRMN con porte posteriori scorrevoli elettricamente simili a quelle di un minivan.

Il SUV di lusso di Toyota ha ricevuto un trattamento sportivo con una carrozzeria più aggressiva e tanti dettagli fibra di carbonio. Non è chiaro se l'azienda intenda mettere in produzione il modello.

C'è anche da dire che il Jimny non è stato l'unico modello "extra" Toyota e Lexus. al di fuori dell'impero Toyota/Lexus: oltre alle cinque auto citate, c'era anche uno scooter Yamaha Vino.