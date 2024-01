La LBX è l'aggiunta più recente alla gamma Lexus. Il crossover compatto derivato dalla Toyota Yaris Cross è proposto unicamente con motorizzazioni full hybrid, ma in futuro le cose potrebbero cambiare. A dare un'anticipazione di un possibile modello di serie è Akio Toyoda, il presidente del Gruppo Toyota, al Tokyo Auto Salon.

"Morizo" - questo il soprannome del numero uno del brand - presenta la LBX Morizo RR, un concept che fa capire come anche questa Lexus abbia le carte in regola per essere una vera sportiva.

Preparata a dovere

Il prototipo è stato creato seguendo le linee guida di Toyoda in persona, che ha dato suggerimenti al team di Lexus sia dal punto di vista dell'estetica che della meccanica.

Alla base della Morizo RR Concept c'è il 1.6 a 3 cilindri da 305 CV abbinato alla trazione integrale. Un'accoppiata ben conosciuta dagli appassionati e già vista sulle GR Yaris e GR Corolla. Come sulle due sportive Toyota (in particolare la GR Yaris, che è stata rinnovata da pochissimo), anche qui troviamo il cambio automatico a 8 rapporti Direct Shift.

Lexus LBX Morizo RR Concept Lexus LBX Morizo RR Concept guidata in pista Akio Toyoda insieme alla Lexus LBX Morizo RR Concept

La LBX presenta una carreggiata più larga di 2 cm e un'altezza da terra ridotta di 1 cm per migliorare la stabilità. Inoltre, sono stati aggiornati completamente il comparto delle sospensioni, dei freni e dell'aerodinamica. Non mancano dei tocchi puramente estetici, come il logo Morizo RR sul portellone, il profilo giallo nel frontale e i sedili sportivi.

La "sorella" della GR Yaris

Non sappiamo se questa Lexus diventerà mai un modello di serie, anche se a giudicare dall'aspetto sembrerebbe essere pronto a entrare in produzione. Intanto, in casa Toyota tante attenzioni sono focalizzate sulla già citata GR Yaris restyling.

Provata in anteprima dal nostro Giuliano Daniele, la rinnovata compatta nipponica è più cattiva che mai, con un 1.6 portato a 280 CV e abbinato al nuovo cambio automatico a 8 rapporti che promette ancora più divertimento.