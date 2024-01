La Dacia Duster si è appena rinnovata, ma il modello attuale può ancora dare tante soddisfazioni. Anche tra i tuner. Infatti, in Germania, Carpoint ha sfornato un'elaborazione davvero originale per il SUV rumeno, trasformandolo in un piccolo monster truck pronto ad affrontare ogni tipo di sfida nel fuoristrada.

Il reparto di personalizzazione CP Performance presenta così la "Offroad Edition", la declinazione più mostruosa della Duster.

Preparata per ogni terreno

Per prima cosa, CP Performance ha installato nuove sospensioni H&R/Koni aumentando l'altezza da terra di 40 mm e ha aggiunto numerose protezioni per il sottoscocca. Successivamente, gli specialisti tedeschi hanno aggiunto pneumatici da fuoristrada Insa Turbo Dakar 235/65 R16 su cerchi in acciaio DOTZ colorati di rosso e nero, per riprendere l'abbinamento del resto della carrozzeria e degli interni.

Dacia Duster by CP Performance, il tre quarti posteriore

I paraurti e i passaruota (maggiorati) sono stati riverniciati con la tinta opaca antigraffio "Raptor". Le modifiche proseguono con l'aggiunta di un grande portapacchi sul tetto, il quale è equipaggiato anche con una barra LED supplementare.

A completare il tutto ci sono anche lo snorkel e il verricello per tirarsi in salvo da ogni situazione.

Non rinuncia al lusso

Anche l'abitacolo è piuttosto diverso da quello di una Duster tradizionale. Al posto degli interni di serie della Dacia, il tuner ha sostituito tessuti e plastiche con rivestimenti in pelle e alcantara nera e rossa. Di colore rosso sono anche diversi dettagli, come il pannello delle portiere, la linea a ore 12 sulla corona e il logo Dacia sul volante, oltre al soffietto del cambio.

Dacia Duster by CP Performance, gli interni

I tappetini e il pavimento del bagagliaio, invece, sono in acciaio inox. Il pezzo forte dell'abitacolo, però, è il soffitto, che è arricchito da numerose luci LED per ricreare l'effetto di un cielo stellato.

L'unica parte che non è stata minimamente modificata è il motore. Anche su questa speciale Duster troviamo il 1.3 turbo da 150 CV a benzina abbinato alla trazione integrale.

Il tuner non ha dato indicazioni precise sui prezzi. Per saperne di più, quindi, occorre contattare direttamente Carpoint.