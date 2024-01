Sfuma la quotazione in Borsa per Ampere, la società del gruppo Renault per l'elettrificazione. Visto l'andamento dei mercati azionari, condizionati dalle tensioni geopolitiche, i vertici della Losanga hanno deciso di annullare l'Ipo (initial Public Offering) prevista per il primo semestre di quest'anno.

"Il Gruppo Renault," si legge infatti in una nota, "ritiene che le attuali condizioni di mercato non consentano di portare avanti il processo di quotazione in Borsa e di soddisfare al meglio gli interessi del Gruppo Renault, dei suoi azionisti e di Ampere".

Sufficiente l'autofinanziamento

Lo stesso comunicato precisa che "il piano strategico del Gruppo Renault, Renaulution, è autofinanziato. I risultati previsti per il 2023 hanno confermato la capacità del Gruppo di generare cash in modo sostenibile per finanziare il suo futuro (compreso lo sviluppo di Ampere). Negli ultimi semestri, il Gruppo Renault ha significativamente migliorato la sua performance, raggiungendo livelli superiori alle attese iniziali. Ciò offre al Gruppo una maggiore flessibilità e tutto il margine di manovra di cui ha bisogno".

"Sono estremamente orgoglioso dei nostri team che, con Ampere, hanno creato in meno di 2 anni la miglior risposta alla concorrenza. Creando un business completamente dedicato ai veicoli elettrici e al software, abbiamo costruito in tempi record un’entità competitiva ed agile. Abbiamo una cultura da start-up che ci consente di innovare costantemente. È proprio questo che consentirà ad Ampere di avere successo in questo nuovo ambiente competitivo. Oggi, abbiamo preso una decisione pragmatica. Siamo tutti concentrati sulla realizzazione della nostra strategia e sulla costruzione di un track-record per creare valore per tutti i nostri stakeholder," ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault e CEO di Ampere.

Renault 5 (2024), il render di Motor1.com

Il piano d'azione di Ampere

Renault ricorda poi che le principali priorità di Ampere sono le seguenti: