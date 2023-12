Le promozioni di dicembre riguardano anche modelli full hybrid: ad esempio, la Renault Captur Techno E-Tech 145 da CV, che è attualmente disponibile con la promozione Ready to Go sulle vetture in pronta consegna.

Il prezzo di listino di questa versione della Captur è di 28.850 euro, ma con la promozione, il listino scontato è di 25.450 euro, IVA inclusa, escludendo IPT e contributo PFU: lo sconto è quindi di 3.400 euro, di cui 2.000 euro di incentivi Renault in caso di permuta o rottamazione.

L'anticipo richiesto per l'acquisto è di 5.700 euro, e il finanziamento prevede 36 rate mensili da 150,10 euro (TAN 7,00%, TAEG 8,27%), con spese di incasso di 3 euro al mese.

Al termine del finanziamento, è prevista una maxi rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito, di 18.464 euro; il limite chilometrico in caso di sostituzione o restituzione è fissato a 30.000 km, con un costo di 0,10 euro per ogni km in eccesso.

Non sono indicati nell’esempio servizi aggiuntivi, a parte la valutazione rapida nell’usato fornita attraverso il sito Renault.

Vantaggi

Lo sconto di 3.400 euro anticipa in parte il futuro Ecobonus statale in caso di rottamazione anche su vetture come la Captur full hybrid: in questo caso, l'agevolazione è fornita da Renault sulle auto in pronta consegna, e anche la rata è di poco superiore ai 150 euro al mese includendo le spese di incasso mensili.

Svantaggi

A differenza di altre offerte Renault, qui gli importi sono bassi, ma non includono altri servizi.

In sintesi