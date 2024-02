Il 14 febbraio sarà presentata la nuova Lancia Ypsilon, quella "nuova" in tutto e per tutto. Di lei si è già scritto e visto molto fra anticipazioni ufficiali e foto rubate sul set dello spot pubblicitario milanese e oggi torniamo a parlarne perché Lancia ha aperto le prenotazioni online per la versione elettrica in edizione limitata Cassina.

1906 esemplari numerati

La campagna si chiama “1 di 1906” e consente di riservare, senza impegno o anticipo, un diritto di prelazione su uno dei 1906 esemplari della Ypsilon Cassina, la serie speciale più esclusiva che Lancia ha realizzato in collaborazione con la celebre azienda italiana di interior design.

Tutti i clienti che aderiranno potranno convertire l'interesse in un ordine vero e proprio quando la vettura sarà presentata. Anche perchè il prezzo di listino ufficiale non è stato ancora comunicato.

Nuova Lancia Ypsilon 2024

Per aderire a questa campagna di prelancio è sufficiente collegarsi al sito ufficiale della casa e seguire le istruzioni in attesa dei dettagli dell'offerta commerciale che saranno resi noti il 14 febbraio.

Il giorno successivo avrà inizio il tour dell'auto presso tutti i concessionari, che saranno pronti con la nuova Corporate Identity del marchio Lancia.

Nuova Lancia Ypsilon 2024, il dettaglio della plancia

Il video della Lancia Ypsilon Cassina

La nuova Ypsilon, lo ricordiamo, è il primo modello della nuova era Lancia ispirata stilisticamente dal concept Lancia Pu+Ra HPE. L'edizione limitata Cassina nasce dalla collaborazione tra la casa automobilistica italiana e l'azienda lombarda che dal 1927 è attiva nel settore dell’arredo contemporaneo e mira a esaltare il comfort e il benessere a bordo.

Per questo nell'abitacolo è stata prestata una particolare cura ai dettagli, con sedili in velluto caratterizzati dal motivo a “cannelloni” e un tavolino multifunzionale che porta la firma di Cassina. Per distinguerla dalle altre Ypsilon inoltre è stato scelto un colore esclusivo: il Blu Zaffiro, utilizzato sia all'esterno che a bordo.

Di seguito trovate il primo video ufficiale in cui si vede la Ypsilon senza veli guidata in anteprima dal CEO del brand Lancia Luca Napolitano.