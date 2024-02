È pronta a nascere una nuova Kimera. Dopo la EV037, la Casa cuneese si prepara a lanciare la EV038 il prossimo 22 febbraio.

La nuova creazione sarà esposta anche al Salone di Ginevra dal 26 febbraio al 3 marzo e sarà ispirata a un'altra Lancia del passato che, al contrario della 037 stradale, è rimasta un'opera incompiuta.

"Mazinga" è tra noi

L'annuncio di Kimera è accompagnato dalle foto teaser, che mostrano una sportiva dalle forme molto slanciate con fari circolari anteriori e posteriori. Il look è molto simile a quello della mitica Delta S4, ma la reale fonte d'ispirazione della EVO38 è la Lancia SE038 "Mazinga", un'elaborazione meccanica della precedente 037 che può essere considerata una parente stretta della Delta S4 stessa.

Kimera EVO38, le foto teaser

Al contrario di quest'ultima, però, "Mazinga" è rimasto un prototipo. La filosofia della EV038 riprenderà in pieno quella di questa Lancia mai nata e - dicono in Kimera - avrà come elemento chiave la trazione integrale, oltre a numerose evoluzioni dal punto di vista tecnico.

Si (ri)parte dalla EVO37

Per maggiori informazioni sulla EV038 dovremo aspettare ancora qualche settimana, ma è certo che Kimera cercherà di affinare ulteriormente la formula della EVO37, i cui 37 esemplari sono andati sold out piuttosto velocemente.

Ricordiamo che quest'ultima è dotata di un 2.1 biturbo da 500 CV (550 CV per la serie limitata Martini 7) erogati su 1.100 kg di carrozzeria in carbonio e carbon kevlar. Il prezzo indicativo è di 500.000 euro, senza contare le numerose personalizzazioni disponibili, le quali saranno presenti anche nel nuovo modello di Kimera.

Come detto, la EVO38 sarà esposta al Salone di Ginevra in uno stand dedicato in cui troveremo tutti i modelli della dinastia Team Martini Racing.