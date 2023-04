Provate a fare un salto indietro nel tempo di 20 anni. Ora pensate a Lancia, al suo listino. C'era naturalmente l'inossidabile Ypsilon, che proprio nel 2003 debuttava, ma non era da sola. Al suo fianco figuravano Lybra, Thesis e Phedra. Una gamma ricca che, Ypsilon a parte, non ha mai avuto particolare successo ma che dava comunque lo specchio di un marchio vivo e variegato.

Proprio quell'anno la gamma avrebbe potuto ampliarsi ulteriormente con l'arrivo della Lancia Fulvia Coupé, anticipata al Salone di Francoforte da una concept e capace di raccogliere consensi enormi da parte di addetti ai lavori e appassionati. C'era tutto quello che serviva: una linea semplice e d'effetto, uno dei nomi più amati della storia italiana dell'auto e una base tecnica valida. Era tutto pronto. E poi...

Breve ma intenso

E poi come avvenuto più e più volte con innumerevoli modelli di vari brand il sogno di è scontrato con la realtà. Costi, previsioni di vendita, listino. Addio e grazie cara Lancia Fulvia Coupé Concept. Sarebbe stato bello.

Lancia Fulvia Coupé Concept (2003)

Così la Casa ha rinunciato allo sviluppo in serie, mettendo in naftalina il progetto e chiudendo anche con i prototipi. Dopo la Fulvia Coupé infatti da Lancia non sono più arrivate concept. La gamma si è via via assottigliata riducendosi alla sola Ypsilon.

Ora però le cose sono destinate a cambiare e il Rinascimento di Lancia è iniziato. Proprio con una concept.

Lancia Fulvia Coupé Concept, il posteriore

Da coupé a coupé

Si chiama Lancia Pu+Ra HPE, è elettrica e una volta non ha forme da SUV. È una coupé, proprio come la Fulvia del 2003. E come lei non sarà mai prodotta. Ma la storia è completamente diversa.

Lancia Fulvia Coupé Concept (2003) Lancia Pu+Ra HPE

Se infatti la concept del 2003 ha avuto un destino avverso quella presentata il 15 aprile conserva al suo interno alcuni elementi che daranno vita alla nuova Ypsilon, prevista per il 2024, la nuova Gamma (2026), la nuova Delta (2028) e gli altri modelli che arriveranno da qui al 2033. Un concentrato di stile per il design delle nuove Lancia.

Lancia Fulvia Coupé Concept (2003), gli interni Lancia Pu+Ra HPE, gli interni

Quello che forse avrebbe potuto succedere con la Fulvia Concept. Di lei, della sua breve storia e di come si inserisce nel destino di Lancia abbiamo parlato con chi la storia della Casa torinese (e non solo) custodisce da anni nell'Heritage Hub di Torino: Roberto Giolito. Designer che ha legato la sua carriera al Gruppo Fiat, dove ha creato modelli storici come la Fiat 500 e che ora è responsabile del reparto Heritage di Lancia, Fiat, Abarth e Alfa Romeo. Godetevi il video.