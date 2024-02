Per il mese di febbraio, gli ecoincentivi di inizio anno per le Fiat Panda mild hybrid sono velocemente esauriti; tuttavia l’alternativa al Bonus Tricolore con mini rate e maxi rata finale può essere il leasing per privati: ad esmepio, l’offerta di leasing Easy Way proposta da Leasys.

Sulla Fiat Panda 1.0 FireFly Hybrid non è previsto anticipo, ma si versano 48 canoni mensili di 267 euro, che includono servizi aggiuntivi come la copertura RCA con penale risarcitoria, il servizio di infomobilità i-Care e l'utilizzo gratuito dell'app Leasys Umove per la gestione di contratto e servizi.

L’unico limite riguarda il chilometraggio massimo, che è pari a 40.000 km. È importante notare che i costi sono comprensivi di IVA e che la proposta è valida esclusivamente per acquisti effettuati online.

Vantaggi

Il leasing per privati su una Panda nuova può essere un’interessante alternativa per non pagare anticipo e versare canoni ridotti da 267, che comprendono servizi come l’assicurazione RCA. Fiat aggiunge anche una specifica app per gestire contratto e servizi in maniera rapida e chiara.

Svantaggi

Probabilmente lo svantaggio principale è che questa offerta è disponibile soltanto per acquisti effettuati online, che quindi in teoria esclude chi preferisce una contrattazione tradizionale.

In sintesi