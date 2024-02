La nuova BMW X2 e la variante elettrica iX2 sono state presentate al pubblico romano presso la sede BMW di Via Salaria, showroom completamente rivisto e aggiornato per migliorare l'esperienza di acquisto e i servizi offerti.

Lo avevamo già visitato e vi raccontiamo qual è la filosofia alla base della nuova identità dei concessionari BMW. Il nuovo SUV coupé, che abbiamo già visto dal vivo, debutta sul mercato il 3 marzo.

La serata dedicata alla BMW X2 è stata moderata dalla giornalista Giusy Meloni e, dopo una lettura dell'attore Giorgio Pasotti, Massimiliano Di Silvestre, Presidente e AD di BMW Italia, ha sottolineato l'importanza di integrare tecnologia e sensibilità umana per creare un'esperienza di guida coinvolgente e moderna.

"Il design delle nostre BMW proietta già l’esperienza di chi le guida seguendo il principio secondo il quale la forma riflette l’esperienza, e per trasformare questa esperienza in gioia entrano in gioco l’elevato livello di tecnologia e digitalizzazione. Non basta più quindi la promessa del piacere di guidare, la nostra ambizione diventa la gioia, ovvero un’esperienza immersiva e sensoriale, moderna", ha dichiarato.