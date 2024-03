Per tutto il mese di marzo, Mahindra prosegue le promozioni sul modello KUV100 NXT già annunciate a febbraio, e indipendenti dagli incentivi. Le formule in realtà sono tre, con o senza maxi rata: analizziamo la promo Simply Buy Mahindra, gestita tramite l'intermediario finanziario Fiditalia.

Il listino della KUV100 K6+ a benzina è fissato a 15.145 euro, IVA inclusa ma esclusi IPT e PFU, e comprende tre anni di assicurazione furto e incendio in omaggio.

I termini di finanziamento prevedono un anticipo di 3.993 euro, seguito da 84 rate mensili da 179 euro (TAN 7,95%, TAEG 10,54%), con spese di incasso di 6 euro, senza una maxi rata finale né un limite chilometrico specificato: il finanziamento infatti copre l’intero importo.

Quest'offerta è limitata ai veicoli in stock dei concessionari, omologati Euro 6d, e non prevede permuta o rottamazione

Vantaggi

Il costo iniziale ridotto consente facilmente Mahindra di formulare più di una promozione per la piccola KUV100, a GPL o a benzina: in questo caso il valore aggiunto è l’assicurazione furto e incendio per tre anni, oppure si può optare per uno sconto iniziale più alto.

Svantaggi

L'offerta e gli incentivi sono limitati ai veicoli in stock, quindi con dotazioni e allestimenti specifici; andando inoltre a guardare i tassi di interesse, troviamo un TAEG superiore al 10%.

In sintesi