Terminata la prima fase di incentivi statali per le vetture con emissioni di CO2 da 61 a 135 g/km, Dacia torna a proporre nel mese di marzo formule senza rottamazione per tutta la gamma: ne è un esempio la Sandero Streetway disponibile con finanziamento e Valore Futuro Garantito offerta da Mobilize Financial Services.

Nello specifico, la Dacia Sandero Streetway in allestimento Essential con il 1.0 TCe ECO-G alimentato anche a GPL ha un prezzo di 14.750 euro, IVA inclusa, escludendo IPT e contributo PFU.

Il finanziamento prevede un anticipo di 4.180 euro e 36 rate mensili di 78,95 euro (TAN 5,99%, TAEG 8,02%), con spese di incasso di 3 euro e una maxi rata finale, che è anche Valore Futuro Garantito, di 9.588 euro.

Viene applicato un limite chilometrico di 30.000 km, con un costo per l'esubero chilometrico di 0,10 euro per km, in caso di sostituzione o restituzione.

Non sono previsti servizi aggiuntivi, anche se il veicolo è equipaggiato di serie con sensori di parcheggio posteriori e un Media Display da 8 pollici.

Vantaggi

La formula di finanziamento proposta da Dacia permette ai clienti di accedere al veicolo con un esborso iniziale ridotto e la sicurezza di una maxi rata finale garantita; per questa Sandero Streeway, che può contare sulle economie del GPL, c’è anche una rata mensile molto ridotta.

Svantaggi

Attenzione ai costi fissi, con un TAEG di poco superiore all’8%; inoltre, la rata è più bassa, ma l’offerta non comprende servizi aggiuntivi, a differenza di altre promozioni della Casa.

In sintesi