Anche a febbraio 2024 le immatricolazioni auto sono cresciute rispetto all'anno precedente con un +12,8%, pari a 147.094 unità vendute. Il primo bimestre segna così un +11,7% se paragonato allo stesso periodo del 2023, rimanendo però in rosso se si prende in considerazione il periodo pre pandemia (-15,9%).

Nonostante la crescita l'Unrae (Unione Nazionale Rappresentati Autoveicoli Esteri) chiama ancora una volta all'appello il Governo, bloccato sui nuovi incentivi auto. "Stiamo aspettando la pubblicazione del DPCM che renderà operativi i nuovi incentivi 2024,

la cui entrata in vigore ormai annunciata da mesi sta generando una paralisi delle vendite di auto a zero o bassissime emissioni. Come più volte ribadito, auspichiamo che gli incentivi siano dunque pienamente operativi quanto prima, per scongiurare il protrarsi ulteriore di questo negativo effetto attesa” ha sottolineato Michele Crisci, Presidente dell’UNRAE .

Le alimentazioni più vendute

Guardando alle alimentazioni la benzina sale di 5 punti percentuali, rappresentando il 31,1% delle immatricolazioni (30,7% nel cumulato) mentre il diesel registra un calo del 4,4% fermandosi al 14,8% del totale (15,3% nel bimestre). Quasi stabile il Gpl al 9,5% (-0,6%) mentre nel bimestre arriva al 10,2%. Infine il metano, ridotto come sempre a un lumicino: 0,2% del mercato sia nel mese che nel cumulato con appena 350 unità. La curiosità: guardando alla classifica in questo caso non riusciamo nemmeno ad arrivare alla top 10, fermandoci alla sesta posizione.

Passando alle auto elettrificate ed elettriche le ibride (mild 27,8% e full 10%) guadagnano 1,3 punti salendo al 37,8% di quota di mercato. Come sottolineato dalla Unrae la questione incentivi auto 2024 ha paralizzato principalmente i modelli "alla spina": le elettriche pure a febbraio 2024 hanno perso lo 0,3% fermandosi al 3,4% di share (2,7% calcolando il bimestre) mentre le plug-in hanno perso l'1% rispetto a febbraio 2023 e hanno rappresentato il 3,2% delle immatricolazioni (3,0% nel cumulato).

Le auto a benzina più vendute a gennaio 2024

Citroen C3

Citroen C3 (4.018) Jeep Avenger (2.744) Peugeot 208 (2.457) MG ZS (2.390) Volkswagen T-Cross (2.313) Toyota Aygo X (2.198) Opel Corsa (1.706) Peugeot 2008 (1.610) Hyundai i10 (1.459) Dacia Sandero (1.346)

Le auto diesel più vendute a gennaio 2024

Fiat 500X

Fiat 500X (1.640) Jeep Compass (1.226) Ford Kuga (1.199) Peugeot 2008 (812) Dacia Duster (792) Mercedes GLA (780) Volkswagen Tiguan (775) Alfa Romeo Tonale (736) Jeep Renegade (719) Audi Q3 (684)

Le auto GPL più vendute a gennaio 2024

Dacia Sandero

Dacia Sandero (4.387) Dacia Duster (1.840) Renault Captur (1.744) Renault Clio (1.195) Fiat Panda (573) DR 6.0 (545) Lancia Ypsilon (479) Dacia Jogger (464) Hyundai i10 (364) Kia Stonic (334)

Le auto a metano più vendute a gennaio 2024

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo (218) Skoda Kamiq (56) Skoda Octavia (33) Audi A3 (20) Volkswagen Golf (19) Skoda Scala (4)

Le auto ibride più vendute a gennaio 2024

Fiat Panda

Fiat Panda (10.665) Lancia Ypsilon (3.673) Toyota Yaris Cross (2.962) Toyota Yaris (2.937) Ford Puma (2.437) Fiat 500 (2.168) Nissan Qasqhai (2.046) Kia Sportage (1.490) Toyota C-HR (1.305) Suzuki Ignis (1.258)

Le auto ibride plug-in più vendute a gennaio 2024

Audi Q3 plug-in

Audi Q3 (399) BMW X1 (303) Audi A3 (291) Audi Q5 (255) Porsche Cayenne (269) Jeep Renegade (253) Volvo XC60 (245) Cupra Formentor (236) Jeep Compass (162) Ford Kuga (157)

Le auto elettriche più vendute a gennaio 2024

Tesla Model Y

Tesla Model Y (1.252) Tesla Model 3 (586) Volkswagen ID.3 (365) Fiat 500 (245) BMW iX1 (211) Volvo EX30 (201) Jeep Avenger (184) Peugeot 208 (173) smart fortwo (120) Renault Twingo (108)

Le 50 auto più vendute in Italia a gennaio 2024