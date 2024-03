La Peugeot 208 è stata oggetto di novità interessanti, come il restyling estetico e la motorizzazione mild hybrid: vediamo nel mese di marzo cosa propone la Casa su un modello sempre gradito nel mercato italiano.

Sulla Peugeot 208 Hybrid 100 e-DCS6 in allestimento Active c’è la promozione I-Move Promo offerta da Stellantis Financial Services, valida nello specifico fino al 22 marzo 2024.

Originariamente proposto con un listino di 23.970 euro, esclusi IPT e PFU, il veicolo è disponibile a 20.520 euro, con lo sconto della Casa.

Il finanziamento prevede un anticipo di 4.168 euro e 35 rate mensili da 110 euro (TAN 5,25%, TAEG 6,68%), con spese di incasso di 3,5 euro al mese, già incluse nella rata, e una maxi rata finale di 15.564 euro.

In caso di sostituzione o restituzione, viene applicato un limite di 30.000 km, con un costo di esubero di 0,1 euro per km.

L'offerta è esclusiva per la clientela privata e non è cumulabile con altre iniziative promozionali, ma soprattutto il nuovo motore mild hybrid, risultato delle sinergie del gruppo Stellantis, non beneficia al momento degli incentivi statali, esauriti all'inizio dell'anno.

Non sono previsti nell’esempio servizi aggiuntivi, anche se nell'equipaggiamento di serie di questa 208 si annoverano proiettori anteriori a LED e il Wireless Mirror Screen per il collegamento con gli smartphone.

Vantaggi

Anche se mancano gli ecoincentivi statali ci pensa Peugeot a proporre 3.450 euro di sconto senza obbligo di rottamazione, su un modello recente e versatile come la 208 1.2 mild-hybrid. Il modello ha una buona dotazione di serie, e il finanziamento può essere comunque personalizzato con alcuni servizi.

Svantaggi

Il limite di 10.000 km annui potrebbero essere un po’ pochi per un uso non solo urbano della vettura; c’è poi l’incognita dei futuri incentivi statali.

In sintesi